‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee rompe nuevo récord en YouTube

Despacito es ya una de las canciones que pasarán a la historia por el alcance que ha tenido. La canción interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee superó las dos mil millones de reproducciones en la popular plataforma de videos Youtube. Bastaron tan solo seis meses para que el tema se convierta en uno de los mayores hitos de la música.

VÍDEOS CON MAYORES VISTAS EN YOUTUBE DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

1. Psy- Gangnam Style: 2.871 millones de reproducciones

2. Wiz Khalifa – See you again: 2.825 millones de reproducciones

3. Justin Bieber – Sorry: 2.579 millones de reproducciones

4. Bruno Mars y Mark Ronson – Uptown Funk: 2.499 millones de reproducciones

5. Un capítulo de la serie infantil Masha y el oso.

6. Taylor Swift – Shake It Off: 2.202 millones de reproducciones

7. Enrique Iglesias y Gente de Zona – Bailando: 2.178 millones de reproducciones

8. Maroon 5 – Sugar: 2.091 millones de reproducciones

9. Taylor Swift – Blank Space: 2.080 millones de reproducciones

10. Katy Perry – Roar: 2.077 millones reproducciones.

11. Major Lazer & DJ Snake – Lean On (feat. MØ): 2.069 millones de reproducciones.