DIARIO DE AVISOS repasa los 40 años que hoy cumple la democracia española

D. N. / V. P.

Cuarenta años de democracia tras cuarenta años de dictadura franquista. Tal día como hoy, en 1977, España celebraba las primeras elecciones democráticas tras la caída de la Segunda República por el golpe de Estado que lideró el general Francisco Franco, y que dio pie a la Guerra Civil, seguida de casi cuatro décadas de régimen dictatorial.

En aquella auroral cita con las urnas, la ciudadanía avaló el proyecto reformista que Adolfo Suárez había iniciado en julio de 1976. La Unión de Centro Democrático (UCD) logró 165 escaños (el 34%), a 11 de la mayoría absoluta. El abogado laboralista Felipe González lideró el sorpaso del renovado PSOE (118 diputados, el 29,3%) sobre los comunistas de Santiago Carrillo (20 / 9,4%). Ese sorprendente resultado dibujó el esquema del aplastante triunfo de octubre de 1982, tras el desmoronamiento de la estructura que había levantado Suárez por encargo del rey Juan Carlos I.

En coalición con pequeñas organizaciones agrupadas en la Federación de Partidos Socialistas, el Partido Socialista Popular (PSP), de Enrique Tierno Galván, hubo de conformarse con 6 actas (4%). Con el tiempo acabaría integrándose en el PSOE, al igual que la facción socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez. El franquismo sociológico representado por Alianza Popular (AP), de Manuel Fraga, obtuvo el 8,3% de los sufragios: 13 de sus 16 parlamentarios en la Cámara baja fueron ministros en el anterior régimen. Con peor suerte, la Federación de la Democracia Cristiana, de Joaquín Ruiz-Giménez y de José María Gil Robles (máximo dirigente de la CEDA en la república) no consiguió un solo asiento. En cambio, el partido de Ruiz-Giménez, Izquierda Democrática (ID), entró en el Senado con 5. El tren del progreso arrolló a los dos extremos del espectro ideológico. Las Cortes Generales salientes de las constituyentes de 1977 elaboraron la Carta Magna que sería aprobada en referéndum el 6 de diciembre del año 1978.

Los diputados canarios de 1977

La Unión de Centro Democrático (UCD) dominó el Congreso de los Diputados en las primeras elecciones democráticas tras la dictadura de Franco, aunque sin mayoría absoluta. En Canarias, el triunfo del partido que lideraba Suárez fue inapelable: diez escaños frente a tres el PSOE. Cuatro de los diputados canarios elegidos entonces (Jerónimo Saavedra, Luis Fajardo Spínola, José Miguel Bravo de Laguna y Alfonso Soriano) han evocado para DIARIO DE AVISOS aquellos comicios y, en especial, cómo vivieron aquel momento crucial de la Transición, todavía lleno de incertidumbres y con toda una reforma legislativa por hacer para derogar las leyes franquistas y elaborar una Constitución realmente democrática. UCD logró por la provincia de Santa Cruz de Tenerife seis diputados: José Miguel Galván Bello, Rubens Darío Henríquez Hernández, Alfonso Soriano, Manuel Acevedo Bisshopp y Esther Beatriz Tellado Alfonso. El PSOE en esta circunscripción obtuvo dos escaños: Luis Fajardo y Néstor Padrón Delgado.

< > Oficina de información electoral del PSOE en la isla de Tenerife, en aquellos comicios generales. DA

Por la provincia oriental resultaron elegidos los centristas Bravo de Laguna, Fernando Bergasa Perdomo, César Llorens Bargés, Nicolás Díaz-Saavedra Morales y Rafael Martín Hernández; así como el socialista Jerónimo Saavedra. Miguel Cabrera Cabrera, de Asamblea Majorera (AM), se convirtió en senador por la isla de Fuerteventura.

Saavedra sintió “un gran regocijo como ciudadano, jurista y socialista, al llegar a las Cortes en 1977 y advertir, de repente, de que íbamos a desmontar el franquismo y hacer una democracia”.

Fajardo Spínola, hoy miembro del Consejo Consultivo de Canarias, opina que, 40 años después, “hay que apelar a que no se pierda de vista la historia, y no remover los cimientos del edificio democrático que entonces construimos entre todos, ni cuestionar la importancia de la Transición, aunque se puedan hacer reformas en la Constitución”. Soriano tiene grabado en la memoria una reunión histórica de partidos democráticos en Madrid, a la que fue enviado por el líder del Partido Liberal, Garrigues, creyendo que era algo clandestino y luego estaban todos los medios de comunicación. “De allí salió la famosa comisión que negoció con Suárez la Constitución y la Transición antes de las primeras elecciones”, recuerda. Y Bravo de Laguna aboga por no olvidar “aquel consenso” que, “aunque no fue perdón, sino olvido, evitó un nuevo enfrentamiento entre españoles” para poder alumbrar la democracia. “Esa es una lección para hoy en día”, apostilló.