DIRECTO | Cádiz CF – CD Tenerife

Final de la primera parte con un Cádiz muy superior al equipo blanquiazul. El final de los primeros minutos del encuentro fue lo mejor que le pudo pasar al CD Tenerife con el resultado inicial 0-0.

Minuto 37 del encuentro: un juego dominado por el Cádiz con numerosas opciones de marcar. De hecho, en el minuto 13 le anularon un tanto a Ariadne por una falta a Germán. A pesar de que el Tenerife ha intentado acercarse en tímidas ocasiones a balón parado, el dominio continúa siendo del Cádiz.

El balón ya rueda en el Ramón de Carranza. Primeros minutos de juego, con el Cádiz vistiendo su uniforme habitual (azul y amarillo) y el Tenerife de rosa y negro, su segunda equipación.

We’re underway in the second of the #PlayOffLaLiga123 matches! 🔛

Here’s how @Cadiz_CF and @CDTOficial line up at the Ramon de Carranza! 👇 pic.twitter.com/axqf1yLlsz

— LaLiga (@LaLigaEN) 15 de junio de 2017