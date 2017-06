Saber ganar o perder es sencillo, aprender a gestionar los triunfos y las derrotas es una asignatura que puede aprobar cualquiera que tenga cintura, buen carácter y cierta actitud. Cosa diferente es saber gestionar los éxitos ajenos con sevillanas maneras. Un culé razonable procesa con flexibilidad las victorias o fracasos del Barça, asunto distinto es que sepa encajar con elegancia que el Madrid gane tres Champions en cuatro temporadas. Entonces sí, la gestión de la situación se vuelve dolorosamente exigente. Saber ganar o perder es fácil, lo complicado es aprender a que ganen los otros, dar muestras de urbanidad cuando celebran los otros. Malo es tener un mal perder, y peor aún es el mal ganar (dícese del modo o manera en que los culés sobrellevamos que gane el Madrid). La tentación de subestimar lo que ha pasado este fin de semana denota debilidad. Hay quienes argumentan que el Madrid no es el mejor equipo del mundo sino el equipo con más suerte del mundo, y no, qué va. Algunas voces sugieren que los dos primeros goles del sábado fueron de la Juventus en propia puerta, porque Bufón habría llegado si los defensas no hubiesen desviado las trayectorias, y tampoco. Algunos optaron por ponerse una película en el minuto 89 para ahorrarse la celebración, y no es eso. Otros decretan apagón informativo hasta septiembre, y no está bien. Hay que alegrarse cuando otros se alegran, disfrutar cuando disfrutan. Hay que felicitar a los aficionados del Real Madrid, pero no solo a ellos. Lo suyo es ir más allá. Hay que felicitar (abrazar) a sus cuñados, suegras, jefes y otros seres queridos, al policía que les puso una multa hace un par de semanas, al vecino que les rayó el coche, a los inspectores que le examinan el IRPF y al mecánico que les destrozó el mes con la junta de la culata. A los aficionados del Real Madrid y a quienes les alegran la vida, a todos; enhorabuena, campeones.