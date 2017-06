Con épica y fe, la remontada es posible

Tiempo para la épica. El CD Tenerife tendrá que tirar de ella para que no acabe la temporada hoy. No será fácil remontar la eliminatoria ante el Cádiz, un equipo que en el partido de ida, disputado el pasado jueves, le dio un soberano repaso a los blanquiazules. No obstante, no lograron finiquitar la eliminatoria y el escueto 1-0 que obtuvieron, le puede costar muy caro al equipo de Álvaro Cervera. El tinerfeñismo cree en la remontada y por eso hoy llenará el Heliodoro Rodríguez López. Más de 22.000 gargantas que cantarán los goles de un Tenerife que, en caso de eliminar al cuadro amarillo, se jugaría el ascenso a Primera Divisón con el Getafe.

Parte con ventaja el Cádiz gracias al lejano gol de Aketxe, pero restan noventa largos minutos en los que todo puede pasar en el estadio de los sueños blanquiazules. Haber quedado por encima de los gaditanos en la clasificación general, le da ventaja a los locales en caso de finalizar 1-0 la prórroga, ya que avanzarían de ronda sin tener que acudir a la lotería de los penaltis.

Sin apenas tiempo para digerir el encuentro del pasado jueves, los blanquiazules saben que jugarán sobre el alambre permanentemente. Pero reclaman venganza picados en su orgullo por la manifiesta superioridad que demostró un Cádiz que estará apoyado en la Isla por unos trescientos aficionados. Eso sí, resulta imprescindible que la escuadra amarilla no marque.

Estarán todos los disponibles preparados para ponerse a las órdenes de Martí. Solo se lo perderán Iñaki y Rachid, quienes continúan lesionados y fueron los únicos que no viajaron a Cádiz.

Anunció Martí que habrá cambios en la formación titular, debido a que jugaron el jueves y pensando en la posibilidad de que haya prórroga. Por esto podría entrar en el once inicial Choco Lozano, quien en el Ramón de Carranza entró al partido ya en la segunda parte. Si fuera sí, podría perder su puesto Aarón, o quizás Tyronne. Incluso Suso podría tener su opción para reaparecer en el once inicial , gracias a la garra que pone en cada jugada. En el resto de la formación inicial, no se intuye que pueda haber más novedades.

Por su parte, Álvaro Cervera optó por esconder sus cartas. Los amarillos entrenaron en la mañana de ayer antes de viajar con la plantilla al completo, por lo que su técnico, decidirá hoy quienes serán los dieciocho jugadores que se vestirán de corto. Sorprendió la ausencia por decisión técnica de Ortuño en la alineación el pasado jueves, pero todo apunta a que saldrá de inicio al Heliodoro, siendo esta la única novedad que presente Cervera en su once inicial.

Los números del Cádiz a domicilio son notables, ya que es el cuarto equipo de la categoría que sumó más puntos lejos de su estadio (26), tras seis victorias, ocho empates y siete derrotas. La táctica hoy de los visitantes será claramente defensiva, siendo especialista Cervera en defender resultados como el conseguido por los suyos hace tres días.

El factor Heliodoro

El factor Heliodoro debe influir en el marcador de hoy. Así ha pasado esta temporada en unas cuantas ocasiones. El equipo chicharrero es el segundo equipo con menos derrotas en casa de toda la Segunda División, con solo dos (ante Reus y Nástic de Tarragona). Sus números (39 puntos logrados gracias a 10 victorias y nueve empates) reflejan la solidez defensiva del cuadro isleño ante su afición.

El ambiente será el de las grandes ocasiones. Con las gradas repletas (hoy se pondrán a la venta las menos de mil entradas que liberaron los abonados), el estadio se prepara para lucir el mayor mosaico de su historia gracias a las 22.000 cartulinas que expondrán los seguidores cuando el equipo de Martí salte al terreno de juego.

Este mismo curso, Tenerife y Cádiz empataron en el Heliodoro en el partido de la primera vuelta (1-1), un resultado que, de repetirse, serviría a los andaluces.