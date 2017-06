Exigen a una mujer que cambie de bañador porque su cuerpo “es inapropiado”

La joven estadounidense, Tori Jenkins, ha decidido contar su historia en las redes sociales. Un desafortunado suceso que ya ha sido compartido por más de 30.000 personas.

Tal y como informa Huffington Post, Jenkins se encontraba en la piscina comunitaria de su domicilio en Tennessee (EEUU) cuando los responsables del recinto le pidieron que cambiara de bañador porque su cuerpo “era inapropiado”.

Así lo ha explicado el prometido de la mujer en un mensaje de Facebook en el que asegura que el personal intentó justificar que “su cuerpo, al estar moldeado con más curvas que otros, era demasiado inapropiado para los niños que había por allí”.

“Tori decidió ir a la oficina. […] Allí, una mujer insistió en que le dejara hacerle fotos para mostrar lo inapropiado que era su bañador y le dijo que se mirara al espejo”, añade. “Un traje de baño normal cubre todo el culo”, fue uno de los comentarios que recibió Jenkins.

“Hoy, mi prometida me ha dicho que ella es menos importante que lo que los hombres puedan sentir sobre ella. Yo nunca haría sentir a una mujer menos de lo que vale por su ropa o por cómo está. Nunca he visto a mi prometida avergonzarse hasta tal punto de no poder mirar a la cara a sus mejores amigos. Nunca la he visto llorar como lo ha hecho hoy en nuestro apartamento. Todo por culpa de algunos ignorantes idiotas que piensan que pueden controlar el tamaño y la forma de su cuerpo. Nunca he visto a una mujer ser tan poco respetada”.