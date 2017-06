“Exigimos que se corrija el déficit histórico de los cuerpos de seguridad”

Los alcaldes del sur de la Isla exigen que se solucione de una vez por todas el déficit de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la comarca. Sin ánimo de generar alarmismo, todos coinciden en que se deben reforzar los medios humanos y materiales, cubriendo las plazas vacantes, y recuerdan que cada vez llega un mayor número de turistas a esta zona de la Isla, por encima de cuatro millones el año pasado.

La queja expresada por los regidores municipales a DIARIO DE AVISOS se produce días después de que el Ministerio del Interior confirmara, tal como adelantó este periódico, que en el primer trimestre del año la comisión de actos delictivos se disparó en Adeje, Arona y Granadilla, con porcentajes de crecimiento muy por encima de la media regional y nacional.

“La seguridad es una prioridad y no vamos a parar hasta conseguir que se mejore la actual situación”, manifestó el alcalde de Arona, José Julián Mena (PSOE), quien pidió al resto de administraciones “que apoyen esta justa reivindicación de ampliar la dotación policial, acorde a nuestra realidad poblacional”.

Asimismo, valoró la “dedicación excepcional, pese a los pocos recursos” de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero recordó que Arona es el tercer municipio de Tenerife en población y, además, recibe cada año a más de un millón y medio de turistas”.

Para José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje (PSOE), la reivindicación de más medios policiales en el Sur es “histórica” y recalca que “la llegada de millones de turistas obliga a unas medidas de prevención, vigilancia y control diferentes a las de otros lugares”.

Fraga no duda al asegurar que “hoy estamos muy por debajo de las necesidades reales en cuanto a presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad; los funcionarios realizan un buen trabajo, pero no significa que no hagan falta más recursos y efectivos, si bien subrayó que “no existe un problema grave” de seguridad.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado (CC), destacó que el Ayuntamiento ha tenido que dotar de más medios a la Policía Local para dar cobertura a la demanda de seguridad ante la “carencia de medios de la Guardia Civil en la zona de medianías de este municipio y del término colindante de Arico, al igual que ocurre con la Policía Nacional en las zonas turísticas”.

Hurtos en miradores

Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora (PSOE), manifestó su preocupación con los robos al descuido en los miradores, especialmente en la zona del Parque Nacional del Teide, por parte de bandas organizadas, así como en los mercadillos municipales, donde los carteristas ya han dejado su rastro.

“En épocas concretas se producen robos en viviendas y en fincas, aunque los delincuentes suelen ser detenidos”, afirmó. Martín mostró su inquietud por la inminente apertura de un puesto de atención a los extranjeros en Santiago del Teide, ya que, a su juicio, restará guardias civiles a Guía de Isora. “Lo correcto es que sean efectivos de nueva incorporación”, señaló.

Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide (PP), destacó precisamente la apertura, el próximo día 7, en su municipio del Servicio de Atención a Extranjeros. No obstante, reconoció su inquietud, al igual que su homólogo isorano, por la actuación de bandas organizadas en los miradores, “el mayor problema que tenemos”, lo que ha llevado al Ayuntamiento a contratar vigilancia privada en las zonas de aparcamientos para frenar los hurtos al descuido en los coches alquilados por los turistas.

Navarro también constata a diario en su municipio la falta de medios humanos y materiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si bien destacó la coordinación que existe con la Policía Local en materia de prevención de delitos. Asimismo, el alcalde de Santiago del Teide destacó el aumento de las identificaciones y detenciones en los últimos meses. A su juicio, más allá del déficit de efectivos, la asignatura pendiente es “cambiar la ley para intentar evitar tantos casos reincidentes”.

Otro de los alcaldes que expresó su preocupación fue Arturo González, mandatario de San Miguel de Abona (CC), que pidió que se cubran las vacantes existentes en la Guardia Civil. “Si se completa el catálogo ya sería un avance importante. Es necesaria una mayor presencia porque así nos lo demandan los vecinos”, indicó el edil, que reveló un dato significativo: “Por la noche solo hay una pareja patrullando en San Miguel”.

Ampliar las policías locales

Arturo González también manifestó que otro de los objetivos debe ser la ampliación de las plantillas actuales de las policías locales, “un cuerpo que no ha crecido, ni mucho menos, al ritmo que lo ha hecho la población”, por lo que considera una prioridad “dimensionar” el número de agentes a la realidad social.

La alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán (CC), que fue la primera en alzar la voz el año pasado para advertir del aumento de hurtos a turistas en los miradores, también suma su voz al resto de ediles de la comarca. “Es fundamental el aumento de la plantilla de la Guardia Civil para dotar de mayor seguridad a los miradores que están en la subida hacia el Teide, en los que se siguen cometiendo hurtos en los vehículos aprovechando que los turistas se bajan para hacer fotos y disfrutar del paisaje”, señaló la regidora chasnera, que pide “al menos una patrulla” circulando entre Arona y el Parque Nacional.

“Esa es la delincuencia que más nos preocupa; la de toda la vida, la de los rateritos de siempre, la Guardia Civil la tiene controlada porque tiene identificados a los sospechosos”, afirma.

“Esperemos contar con plantillas para afrontar el aumento de turistas”

La reacción de los alcaldes se produce tras conocerse las últimas estadísticas sobre comisión de actos delictivos, correspondientes al primer trimestre del año, difundidas por el Ministerio del Interior. Las cifras reflejan un aumento del 41% en Adeje, un 15% en Arona y un 12% en Granadilla, como porcentajes más significativos. Junto a la comarca sur, el área metropolitana Santa Cruz-La Laguna también sale mal parada en los datos oficiales. Precisamente el déficit de policías y guardias civiles en las Islas, y especialmente en las zonas turísticas, se volvió a poner de manifiesto en Simposio sobre Seguridad y Turismo, celebrado la semana pasada en Cajasiete, y que reunió a destacados expertos. El comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Badenas, mostró su confianza en que “en dos o tres años tengamos una plantilla policial suficientemente numerosa para afrontar el crecimiento de turistas”, mientras que el General de Brigada de la Guardia Civil, Juan Manuel Sánchez, cifró en 500 las vacantes de este cuerpo en Canarias.