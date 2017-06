El fin del ‘roaming’ llega sin ‘efectos secundarios’

A partir del próximo 15 de junio le diremos adiós definitivamente al roaming y, por fin, podremos utilizar el teléfono móvil tanto para realizar llamadas como para conectarnos a Internet en cualquier país de la Unión Europea (UE) sin tener que pagar un sobrecoste. Lo llevan anunciando ya varios meses las compañías de telefonía en España y, algunas, como Vodafone, ya habían eliminado este sobrecoste. Telefónica tranquilizó ayer a los usuarios, a través del DIARIO: “La red está dimensionada y no habrá ningún problema”.

Mas de 10 años le ha costado a la UE eliminar los costes adicionales que los usuarios de telefonía móvil tenían que pagar por utilizar su dispositivo dentro del espacio único europeo, ya que ponía trabas a la libre movilidad de los clientes de compañías telefónicas. Ha sido una década de tiras y aflojas con las operadoras de telefonía móvil, que se oponían a dejar de cobrar a los usuarios por utilizar sus servicios fuera del territorio nacional. También años de anuncios de fechas de fin de itinerancia móvil para después tener que aplazarlas (hasta en tres ocasiones) y de desconcierto para muchos usuarios, que mientras que el organismo europeo y compañías de telefonía se ponían de acuerdo, seguían pagando más por sus llamadas y por navegar a través de Internet, haciendo sufrir a sus bolsillos.

Pero todo esto, por fin, se acaba en unos días y de forma definitiva. La itinerancia móvil, lo que conocemos como roaming, dejara de existir para siempre el jueves 15 de junio y podremos disfrutar de unas vacaciones en el extranjero y subir fotos a las redes sociales o conectarnos al GPS sin abonar un sobrecoste. Eso sí, los clientes pagarán lo mismo que en el país de origen con la tarifa que tengan contratada. Es decir, llamar por teléfono, recibir llamadas o mensajes o navegar por Internet costara lo mismo en Madrid que en Estocolmo, por poner un ejemplo.

Pero el fin de este peaje que grava las facturas de los usuarios que utilizan su móvil mas allá de sus fronteras no es tan sencillo, ya que conlleva una serie de implicaciones y también tiene limitaciones, para evitar fundamentalmente el mal uso por parte de los usuarios que quieran beneficiarse ilícitamente del fin del roaming. Por ejemplo, las compañías de telefonía podrán exigir explicaciones al usuario si durante cuatro meses utiliza más el móvil en el extranjero que en su país de origen, una situación que afecta, sobre todo, a los jóvenes con beca Erasmus, un desplazamiento de empresa o simplemente por estar matriculado en una universidad de ese país, aunque, una vez avisados, pueden justificar su situación en 14 días y llegar a un acuerdo con la operadora.

En caso de que esto no ocurra, el usuario tendrá que pagar 3,2 céntimos por minuto de voz y 7,7 euros por Gb de datos, así como un céntimo por SMS enviado o recibido si se encuentra en una situación de roaming permanente sin justificación. A todos estos precios habría que sumarles el IVA. Además, hay que tener en cuenta una cuestión importante, la eliminación del sobrecoste del roaming es aplicable solo a aquellos clientes que tienen contratada una tarifa de contrato, no así de prepago. El director de Telefónica en Canarias, Juan Flores, aseguró a este periódico que “todo está preparado” y tranquilizó a los usuarios asegurando que “no habrá congestión. Vamos a cumplir como hasta ahora. La red está dimensionada y no habrá ningún problema”.

Flores insistió en que la transición se producirá con “total tranquilidad porque llevamos muchos años preparándonos para esto”. Aseguró también que no se subirán las tarifas, sino que cada usuario pagará la que tiene contratada, ya que serán las operadoras las que asuman el uso de datos en el extranjero, no los clientes. Eso sí, recomendó que cuando se viaje al extranjero, “siempre se utilice una wifi segura”.