Florentino: “No he hablado con Cristiano, es todo muy extraño”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado que todavía no ha hablado con el portugués Cristiano Ronaldo sobre su denuncia por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y ha afirmado que es todo “muy extraño”, y ha afirmado que no tiene constancia de que se quiera marchar del club blanco.

“Con Cristiano Ronaldo no he hablado”, declaró en el programa El Transistor de Onda Cero, en el que afirmó que tras volver de Cardiff se centró en preparar las elecciones y que durante ese período ha intentado “ser respetuoso” y no ha tenido “parte activa en nada”. “Es un profesional. Todo esto es muy extraño, hablaré con él en los próximos días”, añadió. “Tengo que hablar con él cuando termine la Copa Confederaciones, no quiero perturbarle”, explicó.

El pasado martes, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra Cristiano por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros. Concretamente, Ronaldo habría dejado de pagar a las arcas públicas españolas casi 1,4 millones de euros en 2011, 1,66 millones en 2012, 3,2 en 2013 y 8,5 millones de euros en 2014.

El presidente madridista indicó que no tiene constancia de que el portugués esté “enfadado con nadie”, y que no tiene noticias de que quiera abandonar el Real Madrid, como se aseguró en algunos medios de comunicación. “No tengo ninguna solución. Cristiano Ronaldo tiene contrato y es jugador del Real Madrid. Seguro que le ha afectado algo a su credibilidad, pero nos lo contará”, manifestó.

“En el mundo del fútbol nos enfrentamos a situaciones que no preveíamos. Cuando uno tiene una cierta edad tiene forma de examinarlas y buscar una solución”, continuó, y señaló que todavía no va a hablar con él porque no quiere “perturbar el ambiente de la selección portuguesa”, que se encuentra disputando la Copa Confederaciones.

“CRISTIANO HACE UNA LABOR SOCIAL”

Pérez confesó también que “no” conoce “el tema fiscal” que afecta al luso. “Todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales, Cristiano también. Tenemos plena confianza en que Cristiano tiene intención de cumplir con sus obligaciones fiscales. Tienen contratado un despacho de abogados y hemos hablado con esa gente”, resumió.

“Tiene la misma estructura societaria con los derechos de imagen que tenía en Inglaterra; lo único que ha hecho es traerla aquí. Creo en su credibilidad. La presunción de inocencia que se le da a cualquiera a él no se le ha dado”, agregó.

Por otra parte, el máximo mandatario blanco se rindió a la figura del de Madeira. “Cristiano es mucho más potente que los que estamos aquí. Tiene mucha personalidad, una imagen, es de una gran solidaridad con los demás. Hace una labor social. Es un hombre que es igual de potente dentro y fuera del campo. La vida es muy larga y se sabrá todo lo que hay”, expresó.

Además, no considera que el jugador quiera que el club le pague la multa. “Cristiano no querrá eso, seguro. Si está enfadado no es por eso, sino porque se verá injustamente tratado”, dijo. “Cristiano no es un hombre que vaya detrás del dinero”, prosiguió. “Está herido y pueda que tenga razón, porque no ha intentado hacer mal a nadie”, continuó.

Sobre su posible salida, Florentino asegura que nunca sería por dinero. “Cristiano ha venido muchas veces a mi despacho. Hicimos una renovación, pero no porque estuviera triste”, aseveró, recordando aquellas palabras del jugador. “Es una persona cumplidora, da igual lo que pase en el futuro”, declaró.

Sin embargo, cree que Cristiano permanecerá la próxima campaña en el Real Madrid. “No contemplo, yo ni nadie en el Madrid, que pueda salir en este momento”, dijo. “Es muy comparable lo que fue Di Stéfano con lo que es Cristiano ahora”, concluyó.