Fomento cifra en 36 millones las pérdidas por la huelga de la estiba

El Ministerio de Fomento cifró ayer en 36 millones de euros las pérdidas generadas por las tres jornadas de paros secundadas hasta ahora por los estibadores de los puertos, a razón de unos 12 millones de euros por día, según informó a partir de datos de Puertos del Estado y las empresas. Del coste diario, unos 2,5 millones de euros corresponden a la pérdida ocasionada en el transporte terrestre, tanto viario como ferroviario, y otros 5 millones, en las compañías estibadoras.

El resto de las pérdidas se reparten entre los agentes que operan en los puertos, como son remolcadores, prácticos, licenciatarios de servicios comerciales y operadores logísticos, entre otros. Al impacto económico, el Ministerio suma el incremento de los costes que supone a las empresas recurrir a cadenas logísticas alternativas para sortear el paro, y el coste reputacional para los puertos españoles.

A pesar de todo ello, el Ministerio pone el acento en el hecho de que ante la huelga se “están empezando a registrar desvíos permanentes de tráficos”, por “el grave daño que ello supone para la economía y la importante afectación en los puertos”. En este sentido, señala que la multinacional Maersk, responsable del 75% de los 3,17 millones de movimientos de mercancías que anualmente registra el puerto de Algeciras, el mayor del país, ya ha decidido desviar desde esta instalación hasta Tánger 150.000 movimientos de carga anuales.

En Canarias, la tercera jornada de huelga se realizó como las anteriores, sin incidentes destacables. Los servicios mínimos decretados por el Gobierno se han respetado y, lo más importante, los paros no han generado problemas de desabastecimiento en las Islas. El seguimiento de la huelga ha sido del 100% de los trabajadores en el conjunto del Estado.

El balance de estas tres jornadas de paro en Canarias por parte de las empresas no es malo, porque no ha habido un impacto notable en su funcionamiento, pero sí han mostrado su preocupación porque el conflicto se alargue en el tiempo y, especialmente, si los estibadores persisten en la huelga de 48 horas ininterrumpidas desde las 8.00 horas del miércoles 14 hasta la misma hora del viernes.

El secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, señaló que “no ha habido un impacto grande en casi ningún sector”, pero sí en los consignatarios y los navieros, porque los barcos están viendo “desajustadas sus rotaciones habituales. Sí nos preocupa mucho”, alertó, “el paro de 48 horas previsto para la próxima semana, si no se arregla el conflicto”.

Los trabajadores y las empresas han acordado ya volver a reunirse este martes, 13 de junio, en vísperas del paro de 48 horas ininterrumpidas convocado para la próxima semana. La convocatoria de los sindicatos del sector (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y CGT) se completa además con otros tres días de paros la semana siguiente (el 19, el 21 y el 23 de junio).

Es por ello que desde la patronal del metal (Femete) se esté muy alerta. “Es verdad que no podemos aún dar cifras, pero hemos hecho una encuesta y sabemos que el 70% de los asociados han notado retrasos”, explicó el presidente, Alberto Villalobos. “Aún es pronto para conocer si ha habido una afectación directa en caja”, apuntó, pero aseguró que, de prolongarse en el tiempo el conflicto, “entraríamos en una situación catastrófica: colas de espera, tapón en aduanas… Una situación que nadie desea”.

Por su parte, desde la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Vehículos de Canarias (Fredica), Rafael Pombriego también señala el poco impacto, aunque sí asegura que ha detectado algún retraso en los repuestos.

La Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) tampoco ha notado mucho las consecuencias de la huelga. No obstante, una cuestión en la que han insistido mucho los empresarios es que uno de los días más críticos en los puertos son los viernes, que es cuando más movimiento de contenedores hay, y ayer, ciertamente, la jornada fue “más caótica”. El problema es que Canarias depende mucho de lo que venga de fuera, especialmente del resto de puertos, que sí están mucho más congestionados. De hecho, Valencia y Barcelona sufrieron ayer importantes retrasos que pueden afectar a Canarias.

El que más ha notado las jornadas de paros es, sin duda, el sector de la construcción. El presidente de la patronal (Fepeco), Óscar Izquierdo, declaró que los buques que vienen de países extracomunitarios se están desviando pata Malta, Tánger y Liborno. “Concretamente, hay seis contenedores que venían con materia prima para la construcción y se han tenido que desviar a Tánger. Su llegada a la Isla no se producirá hasta el 22 o 24 de junio, lo que significa una importante pérdida para el empresario, ya que el material está pagado”. Además, insistió Izquierdo, hay que tener en cuenta que este material se tiene que transformar, “por lo que esta industria también se verá afectada”. El presidente de la patronal recordó que tanto la obra pública como la de rehabilitación y reforma tienen un plazo, sobre todo esta última, porque se tienen que hacer en temporada baja y este retraso concreto de estos contenedores “supondrá una demora en las obras de un mes”. De continuar así, “la situación empeorará mucho”.

Sin problemas de abastecimiento, todavía

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, aseguró ayer que la huelga aún no repercute en el abastecimiento de Canarias, ni en los suministros sanitarios, ni en los productos agrarios, ni en la industria o el comercio. Hizo un llamamiento a la negociación y a “poner fin cuanto antes a esta situación, que genera inestabilidad”.