‘Un Fonsi’ al PP (2)

El PP canario el sanchismo le viene fatal, y a Coalición de cine. CC juega ahora con ventaja, de ahí que se vean en condiciones de hacerles un Fonsi, despacito, ganar semanas, pasito a pasito, consumirlas sin que nada pase o se mueva, llevándolos a los minutos de descuento (y más allá). Rajoy no quiere problemas con Coalición. Si finalmente el PP no entra en el Gobierno, la suya sería una oposición pactada, apretando lo justito, palitos en alguna rueda y poco más. De ahí que el PP local prefiera sentarse en el Consejo, estar dentro. Antona, candidato a presidente del Gobierno en 2019, necesita mejorar su grado de conocimiento; pero no en La Palma, donde lo conoce todo el mundo, sino en Gran Canaria (por si acaso, no vaya a ser que encabece la lista electoral en esa isla, donde está apuntalando su residencia). Solo la existencia que da una vicepresidencia lo ayudaría a darse a conocer. En CC se lo huelen, de ahí el Fonsi. Clavijo se ha preocupado (y conseguido) de ocupar el hueco que dejó Soria en esa Isla, y pondrá todo de su parte para defender esa posición, de ahí, otra vez, el Fonsi, despacito, suave suavecito. Se acabaron los vinos y las rosas, adiós a la complicidad, el coqueteo y los rituales de apareamiento que durante los últimos dos años han protagonizado Clavijo y Antona. Con los socialistas aislados por el regreso de Pedro Sánchez, quietos, sin intención de dar un solo paso hasta saber si el PP entra o no en el Gobierno, el PP va a conocer, ahora sí, lo bien que se mueve Coalición en estos episodios (lo que CC tiene ahí detrás no es una flor, es un drago milenario; Sánchez ha sido su siempre penúltimo golpe de suerte). La sartén solo tiene un mango. Antes de otoño se sabrá qué partido tiene la bola ganadora. Que CC se permita un Fonsi significa que han ganado el primer set.