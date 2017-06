Fuencaliente despide a los únicos camellos que habitaban La Palma

Fuencaliente despide a unos huéspedes especiales, después de más de una década de convivencia en el municipio: los camellos. Llegaron de Lanzarote con la finalidad de realizar visitas guiadas por el entorno del volcán de San Antonio, donde se encuentra uno de los centros de visitantes con más afluencia de La Palma, y ahora regresan los 15 ejemplares a su lugar de origen, de la mano de la familia de camelleros que los trajo hasta el sur de la isla.

El motivo de la marcha de este grupo de animales, algunos de ellos nacidos en la isla de La Palma, se debe fundamentalmente a que la actividad económica de este tipo de rutas turísticas a lomo de camellos no está siendo rentable en estos momentos, tal y como ha informado el alcalde de la localidad, Luis Román Torres, quien señaló que el recorrido que se ofrecía en este espacio no revestía mucho interés para los turistas que llegan a la isla.

“Es algo que no es tradicional en La Palma, donde el animal de carga que se ha empleado toda la vida es el burro o el asno, y tampoco existía mucha demanda por parte de los turistas”, indica el regidor fuencalentero, al contrario de lo que sí ocurre en Lanzarote, donde forma parte de las estampas más clásicas de la isla. No obstante, el alcalde señaló que en el futuro, cuando se puedan realizar visitas guiada por los terrenos del Volcán Teneguía, “podría ser interesante recuperar esta actividad, porque sí habría una ruta que reuniría mejores condiciones para este tipo de animales”.

La realización de este proyecto no puede salir adelante al menos de momento por el hecho de que los terrenos del Volcán Teneguía son de titularidad privada y hasta que no lo adquiera la Administración pública no se puede materializar. Una adquisición que el Ayuntamiento ha demandado al Cabildo dado el interés que reviste este espacio natural, cuyo acceso en vehículo está limitado debido a la fragilidad del entorno del volcán y del roque Teneguía, que también cuenta con un importante valor arqueológico.

Los camellos se habían hecho con el cariño y la simpatía de muchos de los vecinos de Fuencaliente, que ahora expresan su pesar por la marcha de este grupo de animales que daban una nota “exótica” al paisaje volcánico en el que se encontraban, como relata una de estos ciudadanos a través de las redes sociales.

Camellos en las labores de cargar plátanos en la década de los veinte del siglo pasado. | Archivo María Victoria HernándezLo cierto es que la marcha de estos ejemplares supone la desaparición de los camellos en la isla de La Palma, donde no ha sido la única cabaña de camellos la que ha existido en la isla. La investigadora y Cronista Oficial de Los Llanos de Aridane, María Victoria Hernández, aporta documentación gráfica que acredita su presencia al menos a principios del siglo XX. En concreto, las imágenes muestran camellos en la zona del Puerto de Tazacorte, que eran empleados para transportar las pesadas cargas de los plátanos que se cultivaban en el Valle.