García Ramos defiende que NC se una al proyecto de CC y PNC

Juan Manuel García Ramos fue reelegido ayer presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC) durante el XI congreso, celebrado en Santa Cruz de Tenerife. Encabezaba la única lista que se presentaba para liderar el PNC, fuerza aliada de Coalición Canaria. En declaraciones a Efe, García Ramos recalcó que el reto del partido de cara a las próximas elecciones es incluir a Nueva Canarias (NC) en el proyecto.

Después de clausurar el congreso, al que asistieron, entre otros, el expresidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero; el secretario general de CC, José Miguel Barragán; el diputado de Nueva Canarias Luis Campos y la diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza, el presidente del PNC defendió su acuerdo con Coalición en un proyecto en el que se integren otras organizaciones. “Apostamos por seguir trabajando con Coalición Canaria en un proyecto amplio y esperamos que se sumen otras fuerzas como Nueva Canarias”, manifestó. Al respecto, recordó que cuando los nacionalistas estaban unidos había cuatro diputados en la Cámara Baja de las Cortes. Esta situación “daba a Canarias una fortaleza increíble respecto a otras comunidades autónomas”, enfatizó García Ramos. El PNC permanece en una alianza con CC, que no implica integración en esta última.

El presidente del PNC prefiere que el PP no entre en el Gobierno de Canarias y apoye desde fuera. Sin embargo, confesó, “mis aspiraciones no van por buen camino”. Dijo que siempre ha sido partidario, “por vocación federal”, de un acuerdo con una fuerza como el PSOE. “Pero en política no se puede decir nada, hay que ser pragmático y si ahora los vientos vienen por ahí, habrá que aceptarlo”.

Presidente del PNC desde 1998, García Ramos trabajará con el horizonte de 2019 y estará al frente del partido hasta las próximas elecciones y “luego ya se verá qué pasa”. Durante la clausura, admitió que el partido llevaba demasiado tiempo sin estar en las instituciones y que ahora lo está por el acuerdo con Coalición Canaria.

En la ejecutiva del PNC ha entrado Francisco Martín, presidente insular del PNC en Lanzarote, como nuevo vicepresidente nacional. Se mantienen en sus cargos de vicepresidentes nacionales Juan Jesús Ayala, presidente del PNC en Tenerife, y Francisco Martín Espinosa, presidente del partido en Gran Canaria. Repite igualmente Miguel Díaz Llanos, asesor de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, como secretario general.

HISTORIA

El primer PNC se fundó en La Habana el 30 de enero de 1924 bajo la presidencia de José G. Cabrera Díaz, un tipógrafo que había sido líder sindical de los trabajadores canarios. En agosto de 1900 fundó la Asociación Obrera Canaria. Ese PNC se proclamó heredero del pensamiento de Secundino Delgado, considerado por unos como el padre del nacionalismo canario y por otros como anarquista-independentista. Adquirió la nacionalidad cubana al independizarse este país de España.

El órgano de difusión del PNC sería el periódico El Guanche (segunda época), con Luis Felipe Gómez Wangüemert de director. Adoptó la bandera del Ateneo (o de Secundino, aunque este no fue su creador): azul con siete estrellas blancas colocadas en la posición que ocupan las islas geográficamente.

En sus inicios, el PNC aspiraba a que Canarias fuera un Estado “libre y soberano”, si bien evolucionó hacia posturas que defienden mayores competencias dentro del marco autonómico. En 1982 se hizo el congreso constituyente del actual PNC, que recuperó el nombre de los años 20 y algunos de sus símbolos. En 1993 se incorporó a Coalición Canaria para abandonarla en 1998. A comienzos del siglo XXI aparecieron discrepancias entre sectores de las bases del PNC con los dirigentes del partido, con la inclusión en las listas electorales de independientes como Guillermo Guigou, proveniente del Partido Popular.

Un sector del PNC se escindió y formó el PaNaCa, que discrepaba del giro político que adoptaba el PNC, al que censuró que abandonara sus reivindicaciones nacionalistas. En sentido inverso, el PNC acusó al PaNaCa de ser un caballo de Troya de Coalición Canaria. Tras la expulsión de algunos de sus miembros, el PaNaCa se metió de lleno en Coalición Canaria. El PNC ha concurrido a los procesos electorales junto a distintas fuerzas políticas. En las elecciones al Parlamento de Canarias de 2003 fue de la mano de Independientes de Lanzarote (PIL), bajo la denominación de Federación Nacionalista Canaria (FNC). En las elecciones al Senado de 2004, el PNC se presentó con el PSOE en El Hierro. En 2007, el PNC y CC decidieron participar juntos en las municipales y autonómicas; una alianza que se reeditó para las autonómicas de 2011.

Catedrático de Filología Española y miembro de la Academia Canaria de la Lengua, el escritor Juan Manuel García Ramos es diputado autonómico por Tenerife, al ocupar el escaño que le cedió Rosa Dávila, titular de Hacienda con Fernando Clavijo. Él ha sido, asimismo, consejero de Educación, Cultura y Deportes.