Iglesias afea a Rivera que C’s se haya convertido en “la muleta del PP”

El candidato de Unidos Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dirigido un discurso despectivo hacia el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados, al que ha acusado de no haber leído los libros que cita, de ser un producto de ‘marketing’ y de dirigir un partido que “no sirve en política” más que para ser “la muleta” del PP.

Rivera le ha replicado que la “máxima” responsabilidad de que sea Mariano Rajoy quien gobierna es de Podemos, por haber votado ‘no’ a la investidura de Pedro Sánchez, y le ha avisado que con la “humildad” y “mesura” que ha desplegado hoy pone difícil llegar a acuerdos en el futuro.

El dirigente de Ciudadanos le ha achacado a Iglesias que no haya presentado propuestas en sus intervenciones en el Congreso más allá de dar “una misa laica” y “lecciones” a los demás, y le ha advertido de que no puede llegar a gobernar porque no tiene proyecto de nación.

Iglesias se ha mostrado burlón con Rivera, al que ha llegado a recomendar “que estudie” porque cree que cita a autores y obras que no ha leído y porque hacer política “no es lo mismo que vender productos bancarios”, en referencia a la antigua profesión del líder naranja.

Y Rivera le ha respondido que para haber tratado de “dar lecciones” de intelectualidad, Iglesias había pronunciado hoy mal el apellido de Solé Tura, “no Turá”, le ha apuntado. “No es jugador de fútbol, es padre de la Constitución”, ha subrayado.

También ha asegurado que ha leído sobre Derecho Constitucional como para defender la Carta Magna y proponer cambiarla, pero que no sabe qué quiere hacer Podemos con el artículo 1 de ese texto, el que consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español.

EXPERIENCIA DE GOBIERNO

Pero Iglesias le ha espetado que Podemos tiene programa y experiencia ya de gestión porque gobierna en instituciones como diversos ayuntamientos, y Ciudadanos, no. La única función del partido naranja en política es sostener a PP y PSOE, ha dicho, lo que ha sido una “enorme decepción” para muchos de sus votantes.

“Aprendan de lo que estamos haciendo”, le ha sugerido a Rivera repasando medidas tomadas en ayuntamientos denominados ‘del cambio’. “Y si quieren parecer creíbles y regeneradores, mi recomendación es que se alejen de estos señores (por el PP)”, ha añadido. “Cuídense del compadreo con el partido más corrupto de Europa”, ha asegurado.