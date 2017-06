El IMAS pide 2,2 millones extras para más ayudas de emergencia

La oposición municipal ha venido criticando que el presupuesto destinado a Asuntos Sociales no era realista, que se habían quedado corto con los cinco millones presupuestados para Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS). Ayer, el concejal del área, Óscar García, acabó dándoles la razón al confirmar, durante su comparecencia en la Comisión de Control, que ya se ha solicitado una modificación presupuestaria por valor de 2,2 millones de euros para hacer frente al pago de las ayudas de emergencia de aqui a final de año.

“En marzo iniciamos el expediente para solicitar una modificación presupuestaria puesto que así nos lo indicaron los técnicos. Nos advirtieron que, ante el ritmo de atenciones que llevamos iba a ser necesario ampliar el presupuesto”, detalló el edil a DIARIO DE AVISOS. Según García, se está completando la tramitación del expediente para llevarlo al Pleno de este mes o el siguiente. “Atendemos más personas y por tanto necesitamos más presupuestos”, añadió.

El concejal responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), dio estos datos, en la comparecencia solicitada por Ciudadanos para que diera cuenta de los retrasos que se están produciendo en los expedientes de abono de las ayudas de emergencia, el retraso en conceder cita y el caso de extrema necesidad del anciano que falleció en Ofra y que, tal y como denunció este periódico, sus propios vecinos habían alertado al IMAS de la situación en la que se encontraba.

García reconoció que la falta de personal es la que está lastrando la gestión del IMAS así como el hecho de que el volumen de ayudas no deja de crecer. “Las agendas se cierran cuando se completan las citas para tres meses porque eso es a lo que nos obliga la norma. El volumen de la demanda es tal que es posible que en algunas UTS se de esa situación”. En cuanto al número de personas que acuden a los servicios sociales, García detalló que este no deja de crecer. “En 2015 contabilizamos 36.000 atenciones mientras que en 2016, fueron más de 43.000”. En lo que se refiera a la concesión de ayudas, “estas alcanzaron a 24.000 personas, de las que 11.000, accedieron por primera vez al sistema”.

Desde Cs, su portavoz, Enrique Rosales, se mostró duro con la gestión realizada por García al frente de servicios sociales. “El IMAS ha pasado a encabezar la lista de quejas de los vecinos y eso obedece a su mala gestión”, afirmó. El concejal de IU, ramón Trujillo, se mostró mas conciliador, pero no dejó de exigirle a García que, a pesar de lo que se pudiera haber avanzado, “el personal sigue siendo insuficiente”. Sí se puede no quiso culpabilizar exclusivamente a Asuntos Sociales por la muerte del anciano de Ofra. Asunción Frías señaló que, “todos somos culpables cuando un anciano muere solo y entre basura”. “El sistema no funciona -continuó- y es necesario pasar de un modelo de limosna a uno en el que se le conceda una renta básica a las personas que les permita enfrentar su vida con dignidad”. Al igual que Trujillo, reclamó más personal, “las trabajadores sociales están desbordadas con el trabajo administrativo”.

Ante las acusaciones de Elena Mateo, del PSOE, sobre la falta de un plan para atender la soledad de los mayores o de incitativas específicas para los casos como el de Ofra, García apuntó que ya se ha puesto en marcha un plan para las personas mayores más vulnerables y desde hace un año, “trabajadores del IMAS llaman a todos los ancianos de más de 90 años para conocer su situación”.

El concejal de Asuntos Sociales avanzó que, en julio, entrarán a trabajar los siete auxiliares administrativos que prometió a principios de año.