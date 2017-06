Fernando Clavijo no quiere ser preso de las prisas y Asier Antona se siente libre para negociar una eventual entrada del PP en el Gobierno regional, en minoría desde que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó, el 24 de diciembre de 2016, el cese de los consejeros de la cuota del PSOE en un pacto con CC que se fue al traste después de meses tirándose los trastos a la cabeza. Tras consumarse la ruptura, los populares había puesto una vela a Dios y otra al diablo (la oposición o el Ejecutivo, según cómo se mire), hasta que, salvado el escollo de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, gracias, entre otras colaboraciones, a CC y NC, Antona dio el paso. En unas declaraciones a este periódico, ofreció a Coalición Canaria compartir el Ejecutivo y el Cabildo de Tenerife. Seguidamente, Clavijo emplazó al PP a concretar su propuesta. “Estoy abierto a los acuerdos”, insistió el mandatario. El jueves, el comité ejecutivo del Partido Popular de Canarias facultó a su presidente a iniciar los contactos. Antona telefoneó ayer al secretario general de CC, José Miguel Barragán, que hoy informa a su ejecutiva. No está previsto que a bote pronto se adopte una decisión, que habría de ser ratificada por el Consejo Político Nacional. La próxima reunión del máximo órgano de CC entre congresos ya estaba fijada para julio, aunque se reunirá con carácter de urgencia si las circunstancias lo requieren.

Pero, más allá de la voluntad, lo cierto es que el interés de Antona tropieza con las reticencias de Clavijo. El dirigente autonómico ha insinuado que se siente cómodo en la situación actual. “De momento vamos escapando”, exteriorizó el viernes día 2. Además, fuentes de CC han trasladado al DIARIO que, en efecto, a él no le conviene alterar el escenario. El factor electoral no representa un papel secundario en el guion de la película que se están montando ambas organizaciones políticas. En Coalición temen que Mariano Rajoy concentre las convocatorias en 2019: las generales, las autonómicas en las comunidades donde se votó al Parlamento el 24 de mayo de 2015, a los ayuntamientos y a los cabildos. En ese supuesto, los nacionalistas/regionalistas saldrían perjudicados por el trasvase de sufragios que habitualmente se registra en Canarias en beneficio de los grandes partidos de ámbito nacional (PP y PSOE). En esa misma clave, la de las urnas, Clavijo hila fino para evitar una descostura. De ahí que no le sirva igual un roto que un descosido. Los remedios que son remiendos a la larga afean el traje al llenarse de agujeros. ¿A quién quita para encajar al PP? De los ochenta cargos públicos, alrededor de 40 se quedarían sin silla. Paralelamente, ¿el Partido Popular se conformaría con las migajas de las consejerías que menos satisfacciones proporcionan a Clavijo, como la de Turismo, Cultura y Deportes? De las joyas (Economía y Hacienda) que se vayan olvidando. Con vistas a promocionarse y colocar en el escaparate a gente de su confianza, Antona aspira a ocupar la vicepresidencia. ¿Qué será entonces de Pablo Rodríguez, que acaba de ser elegido secretario general de CC en Gran Canaria? Si Narvay Quintero (AHI) salta del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, los herreños sacan las garras.

Ante este panorama, CC separa la agenda canaria, que “se está ejecutando”, de la gobernación y recuerda la opción de garantizar la estabilidad a través de compromisos de legislatura.