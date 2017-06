Julio Iglesias prepara un libro de memorias “fuerte”

El cantante madrileño Julio Iglesias ha anunciado que prepara un libro de memorias “fuerte” y largo, en el que trabajará durante este verano.

El artista, que acaba de lanzar el disco de duetos ‘México & amigos’, contará en estas memorias “lo que las demás gentes vayan a contar mal”, ha explicado en una entrevista a ‘El Periódico de Catalunya’ recogida por Europa Press. El cantante madrileño Julio Iglesias ha anunciado que prepara un libro de memorias “fuerte” y largo, en el que trabajará durante este verano.

“Sí, tengo que hacerlo. Es la edad y el momento justos”, ha asegurado el artista, que considera que la memoria no le falla aún y cuenta con gente que le va a ayudar, entre ellos un escritor norteamericano y otro hispano -cuyos nombres ha prometido no desvelar-, para que no se le escape nada.

Iglesias ha asegurado que no será un libro precisamente corto: “Porque yo no he sido corto nunca”, y ha dicho que hasta octubre no tiene previstas actuaciones.

No obstante, el cantante ha señalado que lo más importante que tiene que explicar es que está “vivo”, su mayor éxito, aunque a veces se levanta con 20 años y después se acuesta con 150