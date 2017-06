Kiessling: “Si esto sigue así, me veo incapaz de continuar con el Siam Park de Maspalomas”

El presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha subrayado hoy que tiene una “ilusión inmensa” en construir en Maspalomas (Gran Canaria) su nuevo Siam Park, pero también ha advertido de que, si continúa chocando con más trabas burocráticas, no verá sentido a seguir con esa inversión.

“Si me dan la licencia y alguien consigue quitarme el miedo a que me lo paren cada dos por tres, prometo que en tres días nos ponemos con la obra y trabajamos día y noche para abrirlo en unos dos años. Pero si esto sigue así, yo no veo el parque, yo me veo incapaz de venir a aquí a hacer esta inversión”, ha manifestado Kiessling.

El propietario del grupo Loro Parque ha explicado en rueda de prensa que no entiende que, pasados ya tres años desde que su grupo compró los terrenos de El Veril e inició todos los trámites precisos para encauzar ese barranco y construir allí el mayor parque acuático del mundo, siga sin tener licencia para acometer las primeras obras.

Kiessling ha advertido de que situaciones como esta le hacen ver “de otra manera” decisiones que tomó hace cinco años y ha reconocido que todo lo ocurrido en este tiempo le ha “metido el miedo en el cuerpo”, porque existen una serie de plazos fiscales y legales (asociados a la inversión vía RIC y al plan de modernización del sur de Gran Canaria) que comienzan a echársele encima sin ser su culpa.

“Te arriesgas, pones toda tu voluntad, todo tu trabajo… pero si te cae una piedra detrás de la otra delante de los pies, algún día dices ‘basta, hasta aquí'”, ha resumido el empresario alemán, que no comprende por qué el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana todavía no le ha dado el permiso para encauzar el barranco, a pesar de tratarse de un proyecto declarado “estratégico” por el Gobierno de Canarias y reconocido como “de interés general” por el Cabildo.

El grupo Loro Parque planea invertir 100 millones de euros en la construcción del Siam Park de Maspalomas y en un hotel anexo a esos mismos terrenos, para abrir un gran complejo turístico y de ocio con el que considera que puede ayudar a Gran Canaria a atraer a unos 500.000 visitantes adicionales al año a la isla.

El grupo Loro Parque está “muy preocupado” con cómo está discurriendo la tramitación de su proyecto para El Veril, a pesar de que la ley que regula las iniciativas de interés estratégico le concede el derecho a “una tramitación preferente”, con plazos de la mitad de duración a los establecidos con carácter general.

No obstante, su consejero José Carlos Francisco ha precisado que todavía no se marcan “una fecha límite”, porque no quieren que con ello se interprete que pretenden presionar a las administraciones.

“Nuestra voluntad es hacer el parque, porque tenemos la idea, el terreno y la financiación necesarios para hacerlo y, entre otras cosas, también porque nos interesa hacerlo”, ha precisado Francisco.

El responsable de los servicios jurídicos del grupo Loro Parque, Jaime Rodríguez Cíe, ha defendido que, desde su punto de vista, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no está cumpliendo lo que dispone la ley para los proyectos reconocidos como de interés estratégico para la comunidad autónoma, que le obligan a responder sobre la petición de la licencia de canalización en mes y medio.

“Aquí algo irregular está pasando, no tiene sentido”, ha manifestado este abogado, que se sorprende de que los dueños del grupo sigan manteniendo “su compromiso” con este proyecto turístico a pesar de todos los obstáculos con los que se están topando.

El letrado del grupo Loro Parque ha recordado que los plazos de los que dispone el grupo para realizar esta inversión para cumplir lo que establece la normativa de Canarias “no son eternos” y ha opinado que, si no se pudieran cumplir por causas ajenas a la compañía, habría que “determinar quién es el responsable”.

Finalmente, el vicepresidente del Grupo, Christoph Kiessling, ha contrapuesto la situación en la que se encuentra el Siam Park de Maspalomas con la del Acuario Poema del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, donde han encontrado “un apoyo tremendo” y las obras de construcción avanzan “como un tren