La defensa del mamotreto le cuesta el puesto al concejal de Urbanismo

Joca Ingeniería y Construcciones será la empresa encargada de derribar el edificio de aparcamientos a medio terminar en la playa de Las Teresitas, el conocido como mamotreto. Pero, después de dos años de tramitación de ese expediente, al que estaría obligado el Ayuntamiento de Santa Cruz por la sentencia firme que pesa sobre el edificio, según sostiene el grupo de gobierno, eso es, aunque parezca paradójico, lo de menos. Ayer, la Junta de Gobierno local aprobó la adjudicación de la obra, con todos los votos a favor menos el del concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño. El edil del PP votó no y desató la primera gran crisis de gobierno de una alianza, la de CC-PP, que en sus dos primeros años de vida ha presumido de que nunca se ha tenido que convocar la mesa del pacto por diferencias que fueran irreconciliables. La tormenta desatada ayer por Garcinuño, que incluso pidió a sus compañeros que no votaran a favor de un expediente que podría contener irregularidades (el asfaltado del solar tras el derribo, algo que no se puede hacer en un suelo urbano no consolidado), desembocó en un ultimátum del grupo de gobierno al edil para que dimitiera en las primeras 24 horas. De no ser así, será hoy cesado.

Los desencuentros entre Garcinuño y Bermúdez, pero también con su propio grupo, liderado por Zaida González, se han venido produciendo en torno al mamotreto desde que el edil de Urbanismo accediera al cargo hace dos años. En este tiempo, Carlos Garcinuño ha expresado públicamente en más de una ocasión que haría todo lo que estuviera en su mano para evitar el derribo de un bien que considera propiedad del Ayuntamiento, que no fue condenado en el caso mamotreto y al que acusa de no haber defendido correctamente su patrimonio.

Frente a esta postura, la del alcalde, José Manuel Bermúdez, quien ha expresado a su vez que su deber es cumplir con la sentencia firme de demolición. Ayer mismo, en el comunicado en el que se anunció la adjudicación del derribo, el alcalde recordó que las actuaciones del Ayuntamiento siempre han estado dirigidas “al cumplimiento de la sentencia” y que durante la “compleja” tramitación del expediente administrativo se ha ido informando puntualmente al órgano judicial de todas las decisiones adoptadas. Y es que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se teme que el Juzgado de lo Penal Número 5, encargado de la ejecución de la sentencia, pueda interpretar que el Consistorio ha demorado de manera deliberada el derribo del edificio de aparcamientos y lo acuse de desacato. En su objetivo de mantener el mamotreto en pie, Garcinuño llegó a encargar informes fuera de la Gerencia de Urbanismo para avalar su tesis de que el edificio era mantenible a pesar de la sentencia de derribo. La aprobación del Plan Especial de Las Teresitas se convirtió en el principal instrumento para conseguir su objetivo. “Se ha producido una modificación de carácter sustancial en el planeamiento y mi obligación es pedir un informe sobre dos cuestiones concretas”, defendió Garcinuño hace unos meses. Esas cuestiones eran las de dilucidar si la colocación de un edificio de aparcamientos en la cabecera de playa era una decisión discrecional u obligada por el Plan General, y si la construcción, tal y como está en estos momentos, tiene cabida dentro del planeamiento aprobado inicialmente. “La respuesta a la primera cuestión es que viene determinado por el PGO y, en cuanto a la segunda, el edificio es compatible dado que se va a construir uno incluso mayor”, detalló entonces. La situación que se desató ayer deja fuera a Garcinuño de esa defensa a ultranza del mamotreto.

Movimientos en el PP

Mientras, y según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, a falta de conocer qué pasará con Garcinuño (si dimite y devuelve el acta de concejal o por el contrario pasa a la condición de no adscrito), lo que parece claro es que desde hoy no estará al frente del Área de Urbanismo, funciones que asumirá de manera temporal la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González.

Las mismas fuentes señalan que la primera teniente de alcalde propondrá hoy al alcalde el cese formal de Carlos Garcinuño, y que, si devuelve el acta, el movimiento natural en las filas del PP sería dar entrada al siguiente en la lista que se presentó a las elecciones. En este caso se trataría de Carlos Tarife, que ejerce como jefe de Gabinete del PP y que, curiosamente, desde hace meses ocupa el cargo de secretario de Carlos Garcinuño en Urbanismo. Si el edil del PP no devolviera el acta y pasara a no adscrito, González asumiría definitivamente el área para evitar nuevas reestructuraciones a las que se vería obligado el grupo de gobierno. Lo que parece claro es que CC no tiene intención de asumir las responsabilidades en Urbanismo, no lo hizo en el mandato pasado cuando las desempeñó el PSOE y tampoco en este, al cederla al PP.

No hay que olvidar que los proyectos más importantes para la ciudad pasan por Urbanismo, pero también los más polémicos. El Plan General de Ordenación (PGO) sigue suspendido en varias áreas a la espera de que la Cotmac apruebe su levantamiento. También están pendientes los planes especiales del Antiguo Santa Cruz, del barrio de Los Hoteles e incluso de El Toscal. Este último protagonizó uno de los últimos enfrentamientos públicos entre el alcalde y el concejal de Urbanismo. Garcinuño defiende que el trámite es nulo, e incluso elaboró un informe en el que se justifica la nulidad de toda su aprobación definitiva. El alcalde contrarrestó pidiendo un informe al secretario del Pleno, que determinó que era anulable y no nulo, es decir, basta con repetir lo que se ha hecho mal y sacarlo de nuevo a exposición pública. Este será uno de los asuntos que Garcinuño deje sobre la mesa.

La salida de Garcinuño del equipo de gobierno, en caso de que el edil decidiera continuar como concejal no adscrito, daría paso a una nueva mayoría, ya que el PP se quedaría con cinco concejales, que sumados a los nueve de CC, daría una mayoría más ajustada, de 14 frente a 12 de la oposición. Ayer precisamente los grupos de la oposición coincidieron en señalar su satisfacción por la adjudicación del derribo, así como en no mostrar sorpresa ante el desencuentro entre Bermúdez y Garcinuño. Para el portavoz del PSOE, José Ángel Martín, “más vale tarde que nunca”, refiriéndose a la adjudicación del derribo. “No estamos nada contentos de cómo se ha tramitado todo este expediente”, lamentó Martín. El edil socialista confía en que no haya más retrasos y advierte: “Ya hemos pedido el expediente completo y no vamos a permitir que haya más errores administrativos, porque lo vamos a investigar y llevarlos a donde sea necesario”.

Para Pedro Fernández Arcila (Sí se puede), la noticia del derribo es “excelente”. Añadió que, una vez que ya que se ha adjudicado, “sería interesante que se produjeran cambios en cuanto al desarrollo de la playa, para que se redefiniera lo que se quiere hacer en ella una vez que se elimine este símbolo del retraso que ha sufrido”. Asimismo, exigió que dé comienzo de inmediato el derribo.

El portavoz de Ciudadanos, Enrique Rosales, espera que “no haya más contratiempos” y se ejecute el derribo de una vez. Aun así, no deja de llamar la atención sobre todos los inconvenientes aparecidos en el proceso y reclama que se ejecute con la mayor seguridad jurídica posible. “Creemos que es necesario que todo el proceso esté avalado por informes jurídicos y técnicos que certifiquen que no se están cometiendo nuevas ilegalidades”.