La directiva de la Hermandad del Gran Poder dimite a dos semanas de las Fiestas de Julio

Rebelión en la iglesia de la Peña de Francia entre las dos hermandades más importantes del Puerto de la Cruz: la del Gran Poder de Dios y la de la Virgen del Carmen. Aunque para esta última se trata de un pequeño inconveniente que nunca debería haber trascendido a la opinión pública, la primera lo considera un ataque directo que derivó en la dimisión de toda su junta directiva. El motivo, según argumentan, han sido los “ataques continuos y reiterados” que sufren desde hace más de tres decenios y que se han acrecentado en los últimos cinco años.

Aunque todos sus miembros anunciaron la decisión el 19 de junio, la harán efectiva el 24 del próximo mes para no interrumpir los actos programados con motivos de las Fiestas de Julio, que comienzan el día 1 y se prolongan hasta el 23, precisa el hermano mayor, Leopoldo Afonso, quien cuenta que desde hace varios años la hermandad que preside ha soportado bastantes ataques por parte de su homólogo de la Hermandad de la Virgen del Carmen, Juan Manuel Carrillo, “que han sido amparados por el párroco y el vicario que regentan la parroquia de la Peña de Francia”, con los que este periódico ha intentado contactar sin éxito. Esta situación se aguantó debido a que el anterior sacerdote, Ángel Castro, “ejercía sus funciones y le ponía freno, por eso no estalló antes la bomba, pero ya no se sostiene más”, subraya.

“La gota que colmó el vaso” fue que este año la otra hermandad estipuló para el 8 de julio, día del Gran Poder de Dios, una recogida de alimentos, en lugar de organizarlo el día 15, que es el de la Virgen del Carmen. Afonso trasladó este hecho al párroco, pero su respuesta fue “encogerse de hombros, decir que no tenía autoridad, pese a ser quien dirige la iglesia”, y lo derivó a hablar directamente con Carrillo.

Pero la conversación no tuvo éxito porque su postura fue “que no cambiaba la recogida para el día 15, sino que la mantenía, que él tenía todo el derecho del mundo a ocupar ese día y que le daba igual que estuviera reservado para el Gran Poder de Dios”, asegura Afonso.

Esta situación condujo a una reunión con su junta directiva y posteriormente con el párroco, quien les reiteró que no tenía autoridad, un argumento que a los hermanos del Gran Poder no los “convence”, al ser el máximo responsable de la iglesia, y le instaron a buscar una solución.

El sacerdote les prometió que se sentaría a hablar con la otra hermandad y que les daría una respuesta por carta, que entregó seis días después. En esta se recoge que la Hermandad del Carmen realizará la recogida de alimentos hasta las 15.30 horas en lugar de prolongarla hasta las 18.00, como en 2016, “una medida que no supone ningún beneficio para nuestra hermandad, porque entorpece los actos que a posteriori tenemos previstos para el señor”, indica Afonso.

“BOFETADAS PÚBLICAS”

Llegados a ese punto, la directiva del Gran Poder se volvió a reunir porque consideró que era un nuevo ataque, “uno más, pero que había colmado el vaso”, y por eso la junta al completo y su camarera de honor, Conchita Carrillo, optaron por presentar su renuncia. Los más de 50 miembros allí presentes concluyeron que ya no se podía permitir la actual situación, que la suya era una hermandad “ejemplar y una de las más antiguas de la ciudad”, a la que los sacerdotes de los últimos años “siempre le han dado bofetadas públicas”, y han apostado por la “parafernalia y el folclore, que es lo que quiere el hermano mayor de la Virgen del Carmen”.

Según Afonso, la asamblea general de su hermandad tiene la impresión de que el objetivo de este último “es que las fiestas dejen de ser en honor al Gran Poder de Dios y solo lo sean en honor a la Virgen del Carmen, porque el empecinamiento que tiene en estropear los actos de nuestra congregación es la única explicación que encontramos”.

El joven hermano mayor del Gran Poder no escatima las palabras para su adversario religioso. “Quiere acapararlo todo, llegando a denigrar una imagen arraigada en el Puerto desde el siglo XVII, que siempre ha tenido una gran solemnidad y respeto, y apuesta por otra a la que nosotros también tenemos una gran devoción, pero que data del año 1954”, precisa.

En este sentido, recuerda que el arraigo que generó la imagen del Gran Poder en el Puerto de la Cruz fue el origen de las actuales Fiestas de Julio, las más importantes de la ciudad. “Nunca hemos puesto pegas para que también sean las de la Virgen del Carmen y San Telmo, pero parece que este señor no opina lo mismo”, insiste.

Por último, lamenta el final que ha tenido esta historia, y que el párroco no hiciera nada al presentarle su renuncia. “Es una manera triste de despedirse cuando la actual Junta ha hecho todo lo que ha podido y más por el Señor y por las fiestas, pero se ve que no se valora suficiente el trabajo de los demás”, recalca Afonso, quien asegura que hay otras hermandades más pequeñas que también están pasando por la misma situación.

EN EL MISMO BARCO

La versión de los hechos es muy diferente para Juan Manuel Carrillo, también conocido como Papeche, quien desmiente rotundamente las acusaciones de su correligionario. “No puede decir que queremos entorpecer y obstaculizar sus actos cuando estamos todos en el mismo barco. Las hermandades deben dar ejemplo de comunicación y fraternidad”, recalca.

Recuerda que desde hace seis años, y como consecuencia de la crisis económica, la organización a la que pertenece celebra una ofrenda a la Virgen del Carmen para que la gente se conciencie y lleve alimentos que luego son destinados a las personas más necesitadas. Un acto solidario y por el bien de la comunidad.

Fue el año pasado cuando, según él, se produjeron algunos inconvenientes con esta iniciativa, pero finalmente se llegó a un acuerdo, tanto con el párroco como con la otra hermandad. Prueba de ello es que ya en 2016 este acto duró hasta las 18.00 horas para que el Gran Poder tuviera tiempo de celebrar el suyo, que está marcado como triduo.

Sin embargo, en esta ocasión, sus fieles se han vuelto “más duros y han querido marcarle las pautas a nuestra hermandad. Y eso es imposible, porque cada una tiene su propia autonomía y programación y de la noche a la mañana no se puede modificar todo lo que estaba hablado y decidido por la junta directiva”, expone Carrillo.

Asimismo, niega que haya habido un acuerdo entre el párroco y la entidad que preside. La hermandad del Gran Poder le hizo una propuesta al sacerdote que resultó imposible de cambiar porque el día 15 ya había otro acto importante. En concreto, la ofrenda de los niños y niñas recién nacidos a la Virgen con el acompañamiento de un escapulario, y la imposición de escapularios a los niños pequeños y bebés. “Unir los dos actos nos supone estar todo el día en la iglesia y es muy complicado”, apunta.

Papeche le pide a la otra hermandad que “dé una razón objetiva” para suspender la recogida de alimentos, “porque, por esa regla de tres, si nosotros estamos obstaculizando, que hablen con el Ayuntamiento que organiza el baile de magos también el día 8, como es tradición”, subraya.

A juicio de Carrillo, “el problema lo tiene la Hermandad del Gran Poder internamente, pero sus miembros se hacen las víctimas y los mártires y aquí no hay ni unos ni otros. Lo importante es sacar las Fiestas de Julio adelante, lo mejor que se pueda y sin enfrentamientos entre hermandades, porque pertenecemos todas a la misma parroquia, y, por lo tanto, hay que tener unión, comunicación y fraternidad”.

Para finalizar, sostiene que la dimisión de la junta es una decisión de otra hermandad, “que hay que respetar, pero no echarle la culpa ni a otras congregaciones ni al párroco. No hay persecución ni nada, estamos todos en el mismo barco”, insiste.

EL NÚMERO DE HERMANOS, UN DATO QUE NO SE CONOCE

Ninguna de las dos hermandades ha actualizado a día de hoy su censo de fieles y, por lo tanto, no se conoce el número exacto. Según el Gran Poder de Dios, es la organización con mayor número de hermanos, unos 500, pero desde la hermandad de la Virgen del Carmen apuntan que en su caso superan los 900.