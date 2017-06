Sobreseído un aspecto del caso Grúas, que sigue en los tribunales

El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna no aprecia prevaricación administrativa en una denuncia de Unid@s se puede y XTF-Nueva Canarias, presentada hace dos meses sobre diversos aspectos relacionados con el caso Grúas, que, sin embargo, sigue su curso en los tribunales respecto al núcleo troncal de los hechos. En particular, el caso sigue abierto, como reconoce el mismo juzgado lagunero, en todo lo referido al supuesto saqueo de coches retirados por el servicio de grúas de la ciudad.

El citado juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia que Unid@s se puede y XTF-NC presentaron a finales del pasado abril contra los gestores políticos del contrato del citado servicio municipal, cuyos principales actores son, según los denunciantes, el exalcalde lagunero, y hoy presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el actual regidor, José Alberto Díaz.

En concreto, algunas de las consideraciones que recoge el auto son que la denuncia de que durante el proceso de privatización y gestión del servicio se quiso favorecer a amigos de Clavijo es una “afirmación que carece de toda prueba”. Además, el juzgado rechaza entrar en el tema del supuesto robo de piezas, ya que “no puede obviarse que dicho asunto es tramitado en las diligencias previas, de las que conoce el Juzgado Número 4”.

El auto concluye que, “en definitiva, y tras el análisis de las consideraciones efectuadas por los denunciantes y de los tres decretos presuntamente objeto del delito, no se aprecia en los mismos los requisitos exigidos por el tipo penal de la prevaricación administrativa en los términos reseñados en esta resolución, por lo que procede a dictar el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa”. El auto permite la presentación de un recurso o apelación, que Unid@s se puede ya anunció que interpondrá.

“Una denuncia más que es archivada por la autoridad judicial al no encontrar pruebas que sustenten la comisión de un delito tan grave como la prevaricación”, destacó José Alberto Díaz (CC) ayer, en rueda de prensa. El alcalde afirmó que “no existe ningún caso Grúas”, sino “una oposición, la encarnada por Unid@s se Puede y NC, empecinada en judicializar la vida política local, no por un afán de justicia, sino animada por un propósito destructivo”. Díaz enfatizó que la gestión del servicio municipal de grúas “se ha ajustado, en todo momento, al ordenamiento jurídico vigente”. Por ello, pidió a Unid@s y XTF-NC “un ejercicio de responsabilidad”, por el que “deben exigirse explicaciones y en su caso excusas a los demandantes o querellantes cuando se produce un sobreseimiento o archivo”. “En el fondo esta dramatización continua, este esperpento diario, solo es expresión de su profunda impotencia política”, enfatizó el alcalde.

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, respondió que la decisión del juzgado le parecía “normal”. “Hay que tener en cuenta que la justicia no es fácil para los grupos de la oposición, por lo menos aquí en Canarias -señaló-, pero sí que tenemos claro que es un asunto donde se han cometido una serie de irregularidades que consideramos delictivas y de las que son responsables directos los gestores de CC, concretamente Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, de eso no tenemos la más mínima duda”. Por ello, “estamos elaborando ya el recurso, que es lo que corresponde en primera fase, y seguiremos trabajando ampliándolo”, anunció. “Nuestra responsabilidad es trasladar ante la Justicia las cuestiones que consideremos delictivas y vamos a seguir haciéndolo, por mucho que le fastidie a CC”, subrayó.

Dictamen

Asimismo, Ascanio indicó que “a José Alberto Díaz le interesa que esto salga destacado a ver si de una vez por todas el PSOE se suma al dictamen de CC, pero esperamos que este pequeño revés no implique que el PSOE ceda al final”. En este sentido, cabe recordar que la comisión de estudio del servicio municipal de grúas aún no ha llevado al Pleno el dictamen con las conclusiones. Fuentes del PSOE habían señalado que el partido quería seguir estudiando la documentación para presentar sus propias conclusiones, algo que, al parecer, aún no ha ocurrido. Ahora habrá que esperar a ver si el documento llega para el pleno de julio, antes del parón por vacaciones.