La oferta del PP a CC va en serio y suenan ya nombres y consejerías

El ofrecimiento hecho por el PP canario a CC para negociar su entrada en el Gobierno regional -y, de paso, también en el Cabildo de Tenerife- es algo más que una mera declaración de intenciones. En próximos días tendrá que producirse una reunión formal en la que los populares concretarán sus aspiraciones a los nacionalistas.

DIARIO DE AVISOS ya dispones de algunas claves de la propuesta popular a Fernando Clavijo. Por lo pronto, las principales condiciones serán una reforma fiscal (bajada del IGIC) y la reforma del sistema electoral (para que sea más proporcional, tenga menores barreras y se aplique en las elecciones autonómicas de 2019). Aunque los populares plantearán más reformas: administrativa, en la educación, en políticas de empleo y en materia sociosanitaria.

Eso, en cuanto a programa. En lo que respecta a la cuota de poder, el PP, dando por descontado que Antona sería el vicepresidente del Ejecutivo regional, también aspira a que su líder tenga además la consejería de Hacienda (la madre del cordero ahora, con el aluvión de millones, unos 750 más, que recibirá Canarias del Estado este año). Las otras consejerías que apetecen los populares son las de Obras Públicas; Agricultura, Ganadería y Pesca , y Turismo.

Pero es más, en las filas del PP empiezan ya las quinielas con los nombres de quienes podrían ponerse al frente de esas consejerías. A saber: Pablo Matos (diputado nacional, que estaría interesado en retornar a la política canaria), Luz Reverón (parlamentaria regional), Josefa Luzardo (exalcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y diputada autonómica), Australia Navarro (portavoz parlamentaria), Felipe Afonso El Jaber (portavoz en el Cabildo grancanario), Carlos Ester (delegado de la Zona Franca de Gran Canaria) y Miguel Jorge (diputado regional, experto en la, para el PP, estratégica Ley del Suelo).

El Partido Popualr se plantea no pedir Sanidad, pues no ve con malos ojos al consejero José Manuel Baltar, aunque le exigirá más eficacia contra las listas de espera. Y no parece que CC vaya a aceptar tampoco quitar de su puesto al frente de Presidencia y Justicia a José Miguel Barragán, que es el secretario general de esta organización política.

Aunque no hay negociación abierta -de hecho ayer ambas partes así lo confirmaron-, de todos modos para la próxima semana ya estaba prevista una reunión entre Antona y Clavijo, pero, que se sepa, la cita no está cerrada todavía. Ayer, eso sí, coincidieron en un acto empresarial en Los Majueros (La Laguna), pero departieron junto a otros asistentes. El líder popular ayer no hizo declaraciones, pero al filo de la medianoche del miércoles, declaró a este diario que su partido no puede permitir que C gestione en solitario la lluvia de millones que caerá desde Madrid en Canarias.

“No hay nada hablado aún con CC, porque lo importante no son los cargos; es más, si nos plantamos ahora participar en la acción del Gobierno autonómico es porque consideramos que se trata de un acto de responsabilidad”, manifestó.

Aunque no se trata de una condición sine qua non, en esta negociación se hablará también de una posible entrada de los populares en el Cabildo de Tenerife, lo cual implicaría la ruptura del actual pacto entre CC y PP en esta corporación. El presidente insular del PP, Manuel Domínguez, ya ha dejado claro que aboga por cogobernar en el Cabildo con CC.“Lo razonable en esta isla es un pacto CC-PP y sería positivo; no parece tener sentido que entremos en el Gobierno regional y no en el del Cabildo tinerfeño”, declaró a este periódico el miércoles.