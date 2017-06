“La Palma es la isla más beneficiada con la Ley del Suelo”

La Palma será, en el contexto regional, el territorio más beneficiado por la nueva Ley del Suelo, que entrará en vigor en septiembre, después de que el Parlamento de Canarias la aprobara esta semana. Es lo que afirma la consejera de Política Territorial del Ejecutivo autonómico, la palmera Nieves Lady Barreto, que defiende no solo la fortaleza jurídica de la normativa, sino su capacidad para hacer justicia, especialmente, con el sector primario y sus gentes.

-Ha liderado usted un proceso lleno de controversia, pero finalmente la Ley del Suelo está aprobada. ¿Nace debilitada o está en plena forma para iniciar su andadura?

“Desde la Administración tenemos que lograr que la ley empiece a caminar a partir del 1 de septiembre, que es cuando entra en vigor, y que sea efectiva, de forma que los mecanismos que plantea, para el desbloqueo y para facilitar determinados trámites, se pongan en marcha lo antes posible. Esta ley tiene dos grandes áreas, por un lado, las normas de aplicación directa, de las que se beneficiará el sector primario a partir de septiembre, y otras cuestiones que benefician directamente al ciudadano a la hora de acudir a su ayuntamiento para pedir una licencia, una comunicación previa. Hay otro paquete de medidas que tendrán que esperar al desarrollo del reglamento y que tienen que ver directamente con el planeamiento y con las evaluaciones ambientales. Ya estamos trabando en ello y el mes de julio será decisivo para comenzar a tramitarlo”.

-El planeamiento es, para el ciudadano de a pie, un asunto engorroso. ¿Cuáles serían los beneficios, las ventajas directas para los vecinos de los municipios palmeros?

“Cualquier palmero o palmera que a partir del 1 de septiembre acuda a su ayuntamiento para resolver asuntos que tengan que ver con planificación, tales como licencias o permisos, ya sea para arreglar su vivienda o para hacer un cuarto de aperos vinculado a su finca… verá cambios. Hasta ahora, la regla general es que había que esperar por lo que se denomina comunicaciones previas. A partir de ahora, el vecino presenta la documentación y el ayuntamiento correspondiente tiene 15 días para contestar. Solo va a revisar esa documentación, pero si no nos dice nada, si no contesta, el día 16 se puede comenzar esa actuación por parte del vecino. Eso da una agilidad enorme comparada con lo que hemos tenido hasta hoy. La excepción está en las licencias, que requieren de otro procedimiento más reglado y más pausado”.

-La Ley del Suelo tiene peso en el contexto regional, pero La Palma, con menor desarrollo en ámbitos como el turístico, ¿en qué lugar queda?

“Por la actual situación, La Palma es la isla más beneficiada con la Ley del Suelo. La razón es que pasamos por años en los que hemos vivido en La Palma, y casi exclusivamente, del sector primario. No podemos decir que en la Isla hayamos vivido del turismo. Eso es evidente si tenemos en cuenta que el territorio palmero le dedica al turismo el 0,3%, lo que se traduce en que es una actividad residual. El hecho es que a partir de ahora tendrá el arranque de la Ley de Islas Verdes, un instrumento que permite desarrollar de una manera más sencilla, pero con todas las garantías jurídicas y ambientales, pese a que algunos se empeñen en decir que no y ya ha dicho el Tribunal Constitucional que no cabe la suspensión cautelar de la Ley. Ahí ya hay un instrumento para desarrollar el turismo en La Palma. Y ese modelo es el que ha elegido la Isla, no hay otro: un turismo que no tiene que ver con el modelo de los años 70 en el sur de Tenerife, sino que se basa en un modelo de turismo de calidad que está vinculado a nuestro territorio. Faltaba una herramienta para consolidar el sector primario en La Palma, y esa herramienta es la Ley del Suelo. Esta ley supone justicia para el sector primario”.

-¿Entonces, hasta ahora, en materia de planificación no se ha tenido en cuenta a un sector estratégico para La Palma?

“Hasta ahora, cuando se hacían leyes del territorio, se contaba con arquitectos y personal técnico, pero nunca se sentó nadie del sector primario y nunca ingenieros agrónomos, que son los que planifican en suelo rústico para que se produzca actividad. Tenían una cantidad de reivindicaciones que nunca fueron atendidas y que esta ley por fin recoge. Por eso tenemos el apoyo unánime del sector primario, por eso la necesidad de que la Ley del Suelo entre en vigor pronto, y por eso nos empeñamos desde que empezamos este trabajo en que todo lo que tenía que ver con el sector primario tenía que ser de aplicación directa, lo que en otras palabras significa que no hay que esperar por un desarrollo reglamentario. Esta ley recoge por primera vez que, de una manera legal y reglada, los empresarios de la agricultura y de la ganadería, porque ellos también son empresarios, puedan asociar su actividad a otra complementaria que genere rentas. Eso, hasta que entre en vigor la Ley del Suelo no es legal, pero lo será a partir del 1 de septiembre. Los productores de queso podrán venderlo en su espacio, eso va a ser legal y le generará rentas para poder fidelizar su actividad en el sector primario. Eso es fundamental: que quien cultiva hortalizas las pueda transformar y comercializar en su finca sin tener que pasar por ningún distribuidor”.

-¿Y el temor a una demanda en los Tribunales? Esa posibilidad es real.

“La ley ha pasado por numerosos filtros. No solo la redacta un equipo jurídico muy solvente, sino que pasa por los técnicos de la Consejería, pasa por el Consejo Consultivo, se hacen las correcciones propuestas por este órgano y que no tenían que ver con la legalidad de la normativa, pasa por los servicios jurídicos del Gobierno, pasa por los servicios jurídicos del Parlamento y se aprueba. La libertad de demandar la ley de forma particular o colectiva está en el derecho de cada uno y eso es así. La Ley de Islas Verdes está denunciada por los diputados de Podemos, y el Tribunal Constitucional ha dicho que no cabe la suspensión, y se podrá matizar en la sentencia algún aspecto. Creo que ha existido la voluntad de generar miedo a la inseguridad jurídica, crear alarma… pero la Ley es desde el punto de vista jurídico muy solvente”.

-La Cotmac ha sido muy denostada y de hecho se han contestado en los tribunales varias de sus decisiones. ¿Cuál va a ser el órgano que la sustituya, quién vigilará?

“La Cotmac no es ni lo que dicen unos ni lo que dicen otros. Hay un punto medio. La Ley del Suelo plantea que habrá un órgano del Gobierno canario que será quien emita informes competentes cuando los cabildos y los ayuntamientos aprueben sus instrumentos de planeamiento. Ese órgano, si en un momento dado se decide que hay que hacer algún tipo de advertencia por un riesgo de ilegalidad, lo hará. En ese órgano la composición tiene que cambiar, lo que no quiere decir que no vayan a estar los que están, sino que habrá nuevas incorporaciones. No se pueden tomar decisiones sobre planeamiento sin que se sienten en esa mesa representantes del sector primario o ingenieros agrónomos”.