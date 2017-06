La respuesta viral de una profesora a una madre soltera que faltó a clase por su hija

El correo electrónico enviado por una profesora a su alumna después de haber faltado a clase se ha hecho viral y no, precisamente, por su descontento.

Los hechos ocurrieron cuando Morgan quiso justificar a la docente su falta, explicando que no había encontrado a nadie que pudiese cuidar de su bebé durante las horas lectivas.

Fue entonces cuando la profesora Sally B. Hunter escribió el mensaje de forma inmediata: “Si tienes problemas en encontrar a alguien que cuide a Korbyn, por favor no dudes en traerla a clase. Estaría más que encantada de cogerla en brazos mientras doy clase para que así puedas prestar atención y coger apuntes”.

La respuesta de Hunter ha sido compartida por la alumna desde su cuenta de Twitter, agradeciendo la comprensión de la docente. La publicación ya ha sido retuiteada por casi 5.000 personas y ha recibido más de 200 comentarios.

Told my professor I missed class yesterday bc I couldn’t find childcare & this was her response. I’m literally crying. So blessed/thankful😩😭 pic.twitter.com/3QaThJRXdo

— Morgan King (@morgantking) 16 de junio de 2017