Laura Escanes y Risto Mejide celebran su segundo aniversario

Para sorpresa y alegría de muchos y desagrado y burla de otros pocos, Risto Mejide y Laura Escanes celebran hoy su segundo aniversario. El presentador sorprendía a sus seguidores de Instagram subiendo una foto de él mismo con una sonrisa de oreja a oreja. Y el motivo tiene nombre y apellidos: Laura Escanes.

Risto añadía un romántico comentario para su recién estrenada esposa: “Hoy hace exactamente dos años que llevo puesta esta sonrisa y nada ni nadie me la quita. Todo por tu culpa @lauraescanes. Con lo que yo he sido. En fin, felicidades amor mío. A ti y a los que no nos daban ni dos años. Besis para todos”.

Laura no tardaba ni dos minutos en contestar a la declaración de su marido: “Te amo y tienes la mejor sonrisa del mundo. Felicidades sita”.

La influencer hizo referencia con este breve comentario a los votos de Risto el día de su boda, donde el presentador declaraba a Laura que ella era su sita, su casa.

La pareja se casó el pasado 20 de mayo en la masía Mas Cabanyes acompañados por 500 invitados. Un momento ideal para la pareja que hoy cumple dos años juntos, llenos de obstáculos, críticas pero sobre todo, como ellos dicen, de amor todo el rato.