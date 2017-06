Lope Afonso: “El Puerto se encuentra vivo después de tener el sambenito del ‘muerto de la Cruz”

Confiesa que la portada de DIARIO DE AVISOS en la que se ofrecía su cabeza para salvar el pacto CC-PSOE en el Gobierno de Canarias generó cierta preocupación, por el clima de presión que se había desatado a nivel regional. Pero lejos de molestarse, se tomó a broma la caricatura, porque considera que este tipo de cosas siempre es mejor encajarlas bien. Además, insiste en que está en política de forma coyuntural, sin más querencia personal, y si las cosas en este mandato hubiesen pasado por una moción de censura para cambiar el Gobierno, lo hubiera aceptado sin inconvenientes. Por eso agradece a los cuatro concejales de Coalición Canaria que hayan mantenido su compromiso y su firmeza con el pacto de gobierno, porque las circunstancias eran complicadas y lo hicieron con total determinación.

-¿Se están dando los pasos suficientes y correctos para que el municipio vuelva a ser un destino turístico de primer orden?

“Yo creo que sí, y además los datos lo corroboran. Se ha apostado por una promoción adecuada a las características del destino, situándolo como uno de experiencias, capaz de ofrecer en poco espacio y tiempo una variedad de alternativas. Todo ello, unido a un proceso de rehabilitación de la planta alojativa, principalmente, que está dando sus frutos, y a que la proyección turística en general es muy buena, está haciendo efecto llamada y provoca que otros empresarios que en su día no firmaron convenios de rehabilitación sí lo estén haciendo ahora, y se perfilen para ser candidatos a firmar nuevos convenios en el siguiente plan. Todo este conjunto de factores hace que el Puerto pueda mirar al futuro con una visión, más que optimista, diría ilusionante”.

-¿El plan de modernización y mejora es suficiente para conseguir este objetivo?

“No, pero constituye la base para su renovación. A partir de ahí, hay equipamientos privados y públicos que están planificados, algunos bastante avanzados, y eso está siendo el caldo de cultivo para que otros inversores vengan al Puerto, incluso de actividades complementarias a la turística, y apuesten por renovar. Hay muy buenas noticias este año en relación a la apertura de nuevos comercios, algunos de compañías internacionales, que se fijan después de mucho tiempo en la ciudad, y eso arroja una perspectiva del crecimiento del empleo, que es lo que se busca, que la plusvalía y la riqueza se puedan invertir después en la sociedad. Y en un momento complicado de crisis como el que hemos tenido, la perspectiva no es otra que tener empleo, y creo que ese objetivo se está logrando”.

-La primera fase del Parque San Francisco, la licitación del Taoro, la construcción de la piscina municipal y del muelle deportivo, todos proyectos que acometerá el Cabildo. ¿No está el Puerto de la Cruz en manos de otras Administraciones, como algunos critican?

“Esa es una salida fácil cuando no encuentran dónde censurar al Gobierno. En este caso, de antemano tengo una premisa muy clara: todo aquel que contribuya a dar el salto de calidad y a renovar la ciudad será más que bienvenido. Intentaremos apoyarlo y, a su vez, ganar su confianza. Es lo que hemos intentado hacer con el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el estatal, y todo aquel que ha venido de la mano de la iniciativa privada. Creo que, colaborando, entre todos conseguiremos que los proyectos se consigan más rápido. A mí no me duele reconocer que el Cabildo está haciendo una apuesta muy grande por el Puerto. También es cierto que lo hace después de años, incluso décadas, de abandono. Y no lo quiero ver como compensación, pero creo que todos ven que puede aportar mucho más a la economía de la comarca norte y de la Isla, pero necesitaba estímulo y el Ayuntamiento por sí solo no podía, y por eso es de agradecer ese apoyo. A partir de ahí, quienes quieran abanderar discursos políticos y decir que hay otras administraciones públicas que tutelan al Puerto, me importa poco. Lo que sí me importa es que las políticas que se ponen en marcha den resultado, acaben confluyendo en la generación de riqueza, los vecinos tengan más oportunidades de empleo y se puedan recuperar servicios para ser competitivos”.

-¿No son arriesgadas las declaraciones que hizo en La Palma, respecto a que el muelle deportivo y pesquero iba a ser una infraestructura estratégica para el tráfico de pasajeros, cuando pasar de la fase 1 a la 2 supone retrasar la parte comercial del proyecto?

“Las hice siendo consciente de esta dificultad y, al mismo tiempo, del compromiso político que tenemos todos los partidos para superar las dificultades y lograr que esta infraestructura tenga habilitación legal para desarrollarla. De hecho, trabajamos en una interpretación de la Ley de Puertos Canarios que permita dar cabida, sin modificar ningún aspecto de la misma, al tráfico de pasajeros. Pero si en el aspecto jurídico no fuera viable, tenemos la posibilidad de promover la modificación legislativa que sí lo permitiera, pese a ser impulsado por el Cabildo de Tenerife. Y eso sería un primer paso, porque el segundo, y el más importante, sería que las navieras que operan en Canarias tuvieran interés en llevar a cabo la ruta de pasajeros con La Palma. Confirmado ese interés comercial, después que la línea sea considerada de interés general para garantizar su viabilidad en términos económicos”.

-En su Twitter dijo que las parcelas donde se construirá la futura estación de guaguas serán de titularidad municipal en junio. ¿Podrá cumplir ese plazo?

“Sí, porque los hechos apuntan a eso. No es una mera especulación mía ni un vaticinio. En el mes de mayo se iniciaron por parte de Sepes los trámites del registro de la propiedad para cambiar la titularidad de la parcela. Los pasos que siguen son liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales y comenzar el expediente de modificación registral. Comunicado ya este último, el Ministerio se comprometió en su momento a llevar a cabo la resolución de la parcela al Ayuntamiento, como hizo en 2015 con el otro solar. Por eso, antes de que acabe el mes estaríamos en disposición de poner los terrenos en manos del Cabildo para licitar la obra”.

-Ocio Costa Martiánez, la concesionaria del Lago, le debe al Consistorio 1,2 millones. ¿Por qué tarda tanto la Justicia en resolver un asunto como este?

“No nos queda otra que esperar y luego aceptar lo que digan los tribunales. Hemos intentado mantener la calma con la situación, pese a que en muchas ocasiones se nos ha acusado de tener connivencia con la concesionaria. Algunos de los que antes se adueñaban de esa tesis ahora son defensores de la actividad de la empresa. No me parece ni bien ni mal, solo que denota una cierta incoherencia. Mi propósito en este momento es que en el Lago se preste el mejor servicio posible, porque estamos en un momento turístico bueno para la ciudad en el que la instalación también está recibiendo más visitas, y es importante que se ofrezca una buena imagen. Es verdad que en la parte administrativa ha habido un ofrecimiento de la empresa para alcanzar una solución sobre la deuda, pero el Ayuntamiento necesita pruebas concretas, y para eso es fundamental el pago de la deuda. A partir de ahí, se pueden barajar otras opciones que jurídicamente cabrían, pero que necesitan del cumplimiento del motivo por el cual se determinó en su día la resolución del contrato”.

-¿Pamarsa le ha traído muchos dolores de cabeza en estos dos años de mandato?

“Francamente, sí, pero porque uno tiene la ambición de hacer las cosas bien. Pero sí es verdad que le hemos dado estabilidad a la plantilla de trabajadores, que cobran regularmente cada mes. También se ha conseguido optimizar, dentro de las posibilidades que tiene la empresa, algunos sectores de trabajo. Pamarsa tuvo en su día una finalidad que con el paso del tiempo se fue desvirtuando y a día de hoy tiene que cumplir unas etapas, como su disolución antes de 2020. El reto inmediato es sacar a concurso las distintas unidades, pero tiene que tener su objeto de trabajo muy acotado”.

-¿No organiza demasiadas actividades de dinamización el Ayuntamiento últimamente?

“Es bueno que haya actividad dinamizadora, porque el Puerto se encuentra vivo después de tener el sambenito del muerto de la Cruz. A día de hoy, si nos llevamos por la cantidad de iniciativas que se desarrollan, al Puerto no hay quien lo coja. Y eso es bueno, porque con independencia de que tenga repercusión en la actividad económica local, contribuye a dar una imagen atractiva al visitante. Muchas de estas actividades son promovidas por la iniciativa privada y el Ayuntamiento colabora para que puedan ser viables. La conclusión de todo ello es que nos da la opción de que el Puerto de la Cruz se valore como un municipio bastante dinámico y los inversores se fijen en él. Por eso es bueno mantener propuestas durante todo el año, sobre todo, en los meses en que el turismo puede descender. Por otra parte, hay actividades que tienen tal envergadura que benefician al turismo, como puede ser el festival Mueca”.

-¿Le gustaría volver a liderar el proyecto del PP en 2019?

“Ni me lo planteo. No tengo otro horizonte a día de hoy que terminar el mandato. Y créame que lo haré satisfecho si consigo que muchos proyectos estén impulsados o en ejecución. Soy consciente de que el tiempo es el tiempo y en los dos años que faltan es complicado que salga todo. Nos ha tocado tener muchos calderos al fuego y no se pueden sacar todos al mismo tiempo. Por fortuna, tengo un muy buen equipo de trabajo y cuento con estímulos que están siendo decisivos, como el Consorcio de Rehabilitación Turística, que está consiguiendo impulsar cosas importantes para la ciudad. Entiendo que algunas cosas se vean con escepticismo porque han sido muchos años de espera, pero al final la constancia tiene premio y podremos ver cómo el Puerto de la Cruz cambia no solo en cuanto a su fisonomía, sino en su actividad económica”.