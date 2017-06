López Aguilar desafía a Hernández que ordene “ya” la moción de censura en La Laguna para ser “creíble”

El candidato a la Secretaría General del PSC Juan Fernando López Aguilar ha pedido hoy a su homóloga Patricia Hernández que ordene “ya” interponer una moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna para demostrar la credibilidad de que quiere mandar a CC a la oposición.

El exsecretario general de los socialistas canarios se congratula en un comunicado de que Patricia Hernández “se sume ahora” al proyecto de mandar a ATI-CC a la oposición “haciendo suyo mi discurso, el que vengo manteniendo desde hace muchos años”.

Añade que para que este mensaje que ahora proclama sea creíble, lo coherente es exigir a la gestora de la que Patricia Hernández forma parte y en la que ejerce toda su influencia, que ordene ya la interposición de una censura en La Laguna.

López Aguilar señala que se trataría de una moción de censura que realice en el gobierno municipal la mayoría progresista que los ciudadanos decidieron con su voto y en coherencia con lo que los socialistas habían pedido, que “nos prestaran su confianza para poner a ATI en la oposición y devolver, al fin, una alcaldía progresista a la ciudad de La Laguna”.

Indica que éste mensaje lo ha mantenido durante años “con rotundidad, sin equívocos, sin contradicción ni zigzags, porque la tarea del PSC es liderar un Gobierno alternativo de izquierda que mande a ATI-CC a la oposición de una vez”.

“Por eso me han dolido como socialista las humillaciones sufridas por los compañeros y, por extensión, por todo el PSC, por intentar permanecer a toda costa en el Gobierno, subordinados a ATI, hasta resultar expulsados cuando y como quiso ATI tras tragar carros y carretas”, afirma.

Advierte además de que siempre ha sostenido que el PSOE no puede hacer concesiones al señuelo de ser acompañantes menores ni socio junior de ATI ni de CC, y que no es lo mismo gobernar y liderar los cambios desde la Presidencia que nombrar cargos en parcelas de la Administración que no le interesen a ATI y que ahora pugna por ocupar el PP.

“Ese no es el trabajo del PSC, el trabajo del PSC es ganar y presidir el Gobierno”, manifiesta el eurodiputado socialista.