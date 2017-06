López Aguilar revela que en el PSOE sufrió presiones para pactar con CC

El eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar confesó ayer que pagó “un precio” por negarse a pactar con CC tras las elecciones autonómicas de 2007, cuando, según reveló, sufrió presiones dentro y fuera de su partido para que aceptara “una posición menor en el Gobierno canario”, pese a que los socialistas, con él de candidato a la presidencia, habían ganado los comicios.

Entrevistado en Onda Cero, López Aguilar subrayó que, 10 años después de aquel episodio, ve al PSOE en Canarias “desnortado, debilitado y ayuno de dirección”, por lo que reiteró el anuncio que hizo en DIARIO DE AVISOS de optar a ser de nuevo secretario general, dado que, además, ahora, a diferencia de entonces, “la última palabra la tendrán los militantes”.

El eurodiputado recordó que en 2007 venció en las autonómicas “con contundencia, de una forma resonante, con el mayor caudal de votos en la historia de la autonomía, pero no fue posible que el PSOE presidiera el Gobierno canario”. Y explicó por qué: “Me encontré con muchas dificultades que me hicieron sufrir, no solo por parte de CC, sino también dentro del PSOE, pues había muchas presiones para que aceptásemos esa posición [secundaria en el Gobierno regional] con tal de tocar poder; y yo no estaba dispuesto, por lo que pagué un precio por ello”.

Consideró el político grancanario, quien es catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro de Justicia, que un decenio después la situación del PSOE canario “está bastante peor” que cuando se “hizo a un lado para no tensionar más al partido con respecto a las ganas que tenían algunos portavoces socialistas de volver al Gobierno de Canarias”. Finalmente, CC y PSOE pactaron entonces y constituyeron el Ejecutivo. Insistió el ex secretario general del PSOE en el Archipiélago que su partido está ahora “mucho más débil” que cuando él lo lideró, y que incluso en aquello donde tiene una posición, “la gente ha dejado de verla”, y citó asuntos como la futura Ley del Suelo, el medio ambiente, la fiscalidad, la lucha contra la pobreza o el “reparto de sacrificios” durante la crisis.

“Quiero que el PSOE esté en disposición de construir una alternativa de izquierdas que ponga a ATI en la oposición, porque no merece seguir en el Gobierno de Canarias”.

Sobre el ofrecimiento del PP a CC para negociar su incorporación al Ejecutivo de Clavijo, López Aguilar apuntó que no le cayó “por sorpresa”, pues ambos partidos “están encantados de conocerse y encontrarse de nuevo en el camino, y han estado mucho tiempo cogobernando”. “Todo anuncia con claridad”, presagió, “que el PP se incorporará al Gobierno, pero sucederá cuando convenga a Clavijo para los negocios del pseudonacionalismo presupuestario de CC”. “Solo cuando decida Clavijo, Antona tendrá el pase de pernocta”, ironizó en alusión al presidente regional de los populares. “CC y PP están en su derecho de cogobernar, pero el PSOE tiene la obligación de intentar ser una alternativa”, concluyó.