Los Alan Turing y un gran concierto cierran el ARN Culture & Business Pride

El municipio de Arona vivió ayer la noche mas glamurosa de ARN Culture & Business Pride con la entrega de los Premios Alan Turing a personalidades como la exprimera ministra de Islandia Johanna Sigurdardottir; el director científico del Hospital de La Paz de Madrid, Eduardo López Collazo; el fundador de la plataforma Amiable y exdirector de Change.org en España, Francisco Polo, o la actriz Antonia San Juan.

El gran concierto libre y gratuito se celebró en Playa de las Américas y la entrega de los Premios Alan Turing pusieron el broche de oro al festival ARN Culture & Business Pride, que ha situado al municipio del sur de Tenerife durante una semana en el centro de atención de la comunidad LGTBIQ, y que forma parte de la estrategia turística del Ayuntamiento para captar un perfil de visitantes más joven y de mayor calidad, sin descuidar por ello a los segmentos tradicionales de turistas.

Cientos de personas se dieron cita en la fiesta musical con artistas de la talla de Morcheeba, Marc Almond, The Weather Girls o Right Said Fred en un concierto al aire libre en el aparcamiento de Arenas Blancas. También actuaron Juana La Cubana, Alicia Ramos o Labaq.

Este concierto había sido precedido la noche anterior por la gala de entrega de los premios Alan Turing que, a través de 13 categorías diferentes, reconocieron las aportaciones a la sociedad de destacadas personalidades del mundo de la ciencia, la política, la cultura, la empresa o el activismo social. Celebrada en el espacio Arts de Playa de las Américas, por el escenario pasó la exprimera ministra de Islandia Jóhanna Sigurdardóttir, primera jefa de Gobierno reconocida como LGTBQI del mundo, galardonada con el Premio Live. Por su parte, la diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, primera y única mujer transexual de España en acceder a dicho cargo político, se llevó el Premio Espíritu. En el ámbito empresarial, Francisco Polo, fundador de Actuable y exdirector de Change.org España, obtuvo el Premio Empresa Social, mientras que el Premio Empresa LGTB fue a parar a Rafael Martínez Cortiña, CEO de thinkeers.org. Eduardo López Collazo, director científico al frente del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz, obtuvo el Premio Innovación. El Premio Comunicación recayó en Alfonso Llopart, CEO de Shangay, emblemática publicación LGTB. Shehnilla Mohamed, coordinadora de Programas Regionales de África para OutRight Action International, recibió el Premio Compromiso Social. Asimismo, Manuel Ródenas, abogado especialista en temas LGTBI, recogió el Premio Fundación. El icono gay de la música pop Marc Almond fue protagonista del Premio Artista Internacional. En la categoría de Artista Nacional el galardón fue para Javier Calvo y Javier Ambrossi. En la modelo belga Hanne Gaby Odiele recayó el Premio Colors. El Premio Nuevo Talento fue para Ernesto Artillo. La actriz Antonia San Juan recibió, por su parte, el Premio Out, y también fue galardonado el exministro y expresidente canario Jerónimo Saavedra.