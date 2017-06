“Los jugadores saben que sufriendo se logran los objetivos”

Más de 20 años como futbolista le conceden la visión de que esta aventura no es como empieza, sino como acaba. Afortunadamente, todo está encaminado para que el final sea feliz. José Luis Martí, de 41 años, casado y padre de dos hijos, vive su dichosa segunda temporada en el CD Tenerife, equipo al que ha devuelto a las portadas de los noticieros nacionales. Sin embargo, no se conforma con esto. Quiere más. Quiere el premio gordo: el ascenso a Primera División. El mismo que logró cuando era capitán de la plantilla del penúltimo ascenso blanquiazul a la élite.

-¿Casi 24 horas después de lograr la clasificación para el play-off definitivo, ¿qué sensaciones tiene?

“Estoy muy satisfecho de la gran temporada que están haciendo los jugadores y de que estemos a dos partidos de conseguir un sueño”.

-¿El ambiente vivido el miércoles en el estadio le recuerda al que vivió en su etapa como jugador cuando se estaban jugando también el ascenso?

“Evidentemente me recordó al que nosotros vivimos aquella mañana contra el Atlético de Madrid con el estadio lleno. Ayer lo que noté es un ambiente de unión, de creer todos juntos y de que, verdaderamente, todos estamos aportando lo que podemos para que se pueda conseguir el ascenso”.

-Para usted se repite la historia. Se va a jugar el ascenso fuera de casa y al sur de Madrid.

“Prácticamente jugamos al lado, en Leganés, mientras que en el campo del Getafe jugaba el Atlético de Madrid también con la idea de ascender. No deja de ser una anécdota. Lo que realmente importa es recuperar el nivel de cansancio que llevan las piernas de los jugadores tras la prórroga para llegar en las mejores condiciones posibles al miércoles. El sábado se trata de echar el resto para intentar lograr el ascenso”.

-El equipo ha superado una temporada muy dura, de 42 jornadas y una primera eliminatoria con prórroga incluida. A estas alturas, ¿qué pesa más, las piernas o la cabeza?

“Un poco todo. Hicieron un esfuerzo enorme y al final nos tocó sufrir por ese cansancio. Las piernas no daban más, por lo que hay que intentar recuperarlos lo mejor posible, para que tanto de cabeza como de piernas, lleguen lo mejor posible”.

-¿A quién tiene tocado ahora mismo?

“A ninguno. Esta mañana (por ayer), todos tenían la sensación de estar preparados, pero mañana (hoy) es cuando empiezan a salir los golpes, las contracturas y demás. Aún así, yo creo que ellos van a estar en perfectas condiciones, pero evidentemente algunos más cansados que otros porque llevan muchos minutos en sus piernas”.

-A quien más le gustó que se jugara la prórroga contra el Cádiz fue al Getafe

“Por supuesto. Han tenido un días más de descanso y, encima, nosotros hicimos un esfuerzo de 30 minutos más. Pero eso está ahí y lo único que hay que meterse en la cabeza es que tenemos que afrontar el reto ilusionante que tenemos por delante”.

-Pero no parece muy justo que, jugándose lo que se están jugando los dos equipos, el Getafe tenga ese tiempo de descanso extra.

“Sí, pero la competición está así y ya la conocíamos. Hay que intentar olvidar eso y no buscar excusas. Tenemos que prepararnos y recuperar lo antes posibles, ya que lo otro no está en mi mano”.

-También supuso un desgaste añadido aguantar durante tantos minutos el 1-0 ante el Cádiz. Todo pasa factura.

“Sí, pero al final el resultado es positivo y estamos en la final, con lo que los jugadores saldrán fortalecidos de que sufriendo se consiguen las cosas. Creo que esto será muy complicado, pero lo conseguido nos tiene que ayudar mentalmente. Tiene que servir para que los jugadores sepan que si se esfuerzan al máximo, se pueden conseguir los objetivos”.

-¿El guion que usted se había imaginado era el que después se vio en el partido?

“Tienes una idea y analizas las posibilidades que hay, en función de si hay que arriesgar más o menos. En base a eso, hay que elegir las alternativas que hay y ese 1-0 era uno de los resultados que habíamos previsto. Al final sucedió y les habíamos advertido a los chicos que, en ese caso, tendríamos que jugar con los chicos del banquillo para intentar ser capaces de ganar”.

-Es para quitarse el sombrero ante el Cádiz.

“Ya lo dije en sala de prensa. Estoy orgulloso de haber participado en esta eliminatoria, con dos aficiones espectaculares, entre las que ha habido una hermandad tremenda. Es una injusticia tremenda que el Cádiz se haya quedado por el camino, porque se han merecido pasar”.

-¿Repite once el próximo miércoles?

“Voy a ver como están los jugadores, pero entendemos que lo normal es que entre gente de refresco. Ese es el pensamiento, pero no lo decidiré hasta el último momento. Desde luego que no voy a arriesgar con alguna pequeña molestia que sufra algún jugador”.

-¿Qué análisis hace del Getafe?

“Ellos son un equipo competitivo, agresivo, que disputa mucho y con una calidad tremenda en su ataque, compuesto por jugadores de Primera División. Tienen velocidad, desborde, gol y a la contra también te puede hacer mucho daño, pero en momento puntuales, si le generas peligro, le entra las dudas. Impondrán un ritmo alto, teniendo en cuenta el cansancio nuestro”.

-¿Es el Getafe el favorito?

“No me gusta hablar de favoritos, pero son los que acabaron terceros. En teoría debería ser así, pero no tiene porqué. Puede pasar cualquier cosa. Los dos tendremos nuestras opciones y puede pasar cualquier cosa”.

-¿La idea será obtener el miércoles una ventaja que le permita acudir al partido de vuelta con ciertas garantías?

“No, la idea es competir el partido y ganarlo. Y si podemos dejar la portería a cero, mucho mejor, ya que este es un dato muy importante. Hay que ser inteligentes y recordar que esto es una eliminatoria, no un partido único. No podemos volvernos locos y recibir goles”.

-Esta vez el que tiene ventaja en la prórroga en la eliminatoria es el equipo rival.

“Nosotros teníamos claro que teníamos que quedar lo más arriba posible por esa circunstancia. Al final tienes una ventaja y para que la tenga el rival, que la tengamos nosotros”.

-¿El Getafe es un equipo marrullero?

“No sé si catalogarlo así. Hay momentos en los que hay equipos que intentan aprovechar al máximo lo que puede pasar en el campo. Nosotros tenemos que estar al margen de cualquier otra circunstancia, no equivocarnos y poco más”.

-Pero hay límites que no se superan. O mejor dicho, que el Getafe sí supera. El ejemplo es el partido que se jugó en la fase regular en el Alfonso Pérez.

“Lo que pasó en el campo, pasó. El encargado de que no pasen esas cosas es el árbitro. Nosotros hacemos lo nuestro y lo demás le compete al colegiado”.

-¿En qué le afecta a ellos la baja de Pacheco?

“Es un jugador importante , muy interesante, pero ellos tienen una plantilla muy buena y arriba si sale uno o entra otro, apenas se nota”.

-Bordalás. Personaje más odiado que querido. ¿Qué opina de él?

“Donde ha estado ha sido capaz de sacar máximo provecho de sus plantillas y ha conseguido sus objetivos. No se le puede pedir más. Tiene un mérito extraordinario lo que ha conseguido este señor”.

-¿Los medios madrileños-nacionales presionarán más y se posicionarán a favor del ascenso del Getafe?

“No sé contestar. Mucha gente piensa eso y se suele decir que cuando el río suena, es que agua lleva. No me planteo esas circunstancias. Yo me tengo que preocupar del partido que nos vamos a encontrar. Quiero centrarme en eso y no en otra cosa”.

-Por lo menos el coliseo madrileño no rugirá como lo hizo el Carranza.

“El estadio es diferente, pero cuando estamos hablando de un ascenso, creo que a todo el mundo le sale lo que tiene dentro para animar al equipo”.

-¿Está especialmente contento por el partido que hizo Suso ante el Cádiz?

“Estoy contento con todos, pero cómo no voy a estar contento con Suso. Suso cuando ha tenido que salir de suplente lo ha hecho con la máxima ambición. Cuando está dentro del vestuario intenta arropar a todos sus compañeros. Pero igual que Carlos, que es otro que se merecería marcar el gol del ascenso. Es otro jugador que no está participando, pero cada vez que sale, rinde al máximo nivel”.

-Con Shibasaki el tiempo les está dando la razón.

“Teníamos muy claro para qué lo traíamos. No nos íbamos a arriesgar a traer a un jugador que no conocía el fútbol español. Sabíamos que era capaz de mejorar lo que teníamos. Él es un chico que está siempre predispuesto a entender las cosas y a aprender, lo que nos facilita las cosas. Su talento lo demuestra día a día”.

-En el aspecto personal, ¿qué se le pasa por la cabeza?

“No soy una persona que se para a pensar en el aspecto personal. Ahora lo que me acuerdo es de la gente que no me ha dejado de animar. Ayer cuando acabó el partido tenía casi 400 mensajes en el móvil y el jueves tenía 80. Ahora de lo que me acuerdo es de esos 80, ya que son los que siempre están ahí, en las buenas y en las malas”.

-¿Le está llegando esto muy pronto o piensa que llaga cuando tiene que llegar?

“Me gusta pensar en el día a día. Hago lo que e corresponde en cada momento y nada más. Le digo a mis jugadores que se centren en el partido a partido, jugada a jugada y acción a acción.

Tengo la suerte de vivir esto, con un grupo humano extraordinario y de ellos es en gran parte el éxito de esta temporada”.

-La afición volvió a demostrar que es una de las mejores de España, pero ahora es necesario que hagan el último esfuerzo. ¿Qué les dice?

“Solo les podemos decir que ojalá esto se convierta en realidad y pondremos todo para lograrlo. Les pido que no afojen, aunque sé que es un esfuerzo anímico y económico, pero estamos intentando devolver al equipo a donde se merece”.