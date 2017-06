El mapa del poder homosexual en Canarias: los 7 más influyentes del archipiélago

EL ESPAÑOL / DIARIO DE AVISOS

Durante 10 días, la capital de España se convertirá en la capital mundial de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en el mayor encuentro que se ha celebrado en el último decenio, el Madrid World Pride. Más de dos millones de ciudadanos saldrán a la calle para reivindicar los derechos del colectivo, pero en el resto de comunidades son muchas las personas que durante todo el año dan visibilidad al mundo LGTBI gracias a su influencia.

EL ESPAÑOL ha realizado por primera vez el mapa del poder homosexual región a región.

Con referencia a las Islas Canarias, la citada lista ha incluido a las siguientes: Carla Antonelli (Tenerife, 1959). Política. Defensora incansable de los derechos LGTBI, ahora tiene acta como diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE. Es la primera y única mujer transexual en ejercer su actual cargo.

Omayra Cazorla. Una de las youtubers más populares de las Islas dice en un post en Facebook: “Soy lesbiana. Amo a una mujer. Me levanto y me acuesto con ella. No me miento. Soy libre. Vivo por y para la libertad”.

Pepe Dámaso (Las Palmas de Gran Canaria, 1933). Artista. Este pintor y escultor tiene unas 6.000 obras expuestas en museos de las ocho islas canarias.

Brays Efe (Las Palmas de Gran Canaria, 1988). Actor. Licenciado en Comunicación Audiovisual, periodista y escritor de cortometrajes, ha dado el salto a la fama con su aplaudido papel en la serie web Paquita Salas.

Daniel Rodríguez Marcelino (Santa Cruz de Tenerife, 1992). Modelo. Renunció al título de Míster España cinco meses después de ser nombrado el hombre más guapo del país.

Jerónimo Saavedra (Las Palmas de Gran Canaria, 1936). Político. En su carrera destacan sus cargos como presidente del Gobierno de Canarias, ministro de Administraciones Públicas, de Educación y Ciencia y alcalde de La Palmas.

Patricia Yurena (Santa Cruz de Tenerife, 1990). Modelo. Fue Miss España y primera finalista de Miss Universo.