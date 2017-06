Markovic: mano de hierro en guante de seda

Cuando Aniano Cabrera y Nenad Markovic se conocieron surgió un flechazo deportivo. No, el fichaje del técnico bosnio no responde a intereses de agentes, tampoco a transiciones necesarias, simplemente se buscaba algo nuevo. Y se encontró. Su disciplina, combinada con su talante a la hora de apoyarse en su entorno y sus formas acabaron por decidir al director deportivo del CB Canarias.

El técnico bosnio fue presentado ayer, en el Iberostar Grand Hotel Mencey y, más allá de su imponente figura, que sigue reflejando el gesto desafiante de su época de tirador y competidor nato, demostró que no es necesario ser grandilocuente o dar vueltas alrededor de sí mismo para asumir un reto que se antoja complicado: evitar las comparaciones entre el Iberostar Tenerife de la pasada campaña y el de la próxima.

Mismo estilo

“No me pensé un segundo la posibilidad de llegar a la Isla”, reconocía el balcánico de manera serena antes de admitir algo que no es sencillo en ningún entrenador profesional: que su antecesor lo había hecho muy bien y que no espera hacer demasiadas variaciones porque aquello que funciona no se debe tocar. “No creo que haya necesidad de cambiar el estilo de juego. Hay una realidad, algunos jugadores no van a seguir, no porque no les queramos sino porque siguen otros caminos. A lo mejor no obtenemos los jugadores con las mismas características. He querido fichar a algunos jugadores de Vidorreta desde su etapa en Bilbao. Tenemos casi las mismas ideas, no creo que haya tanto cambio de estilo de baloncesto”.

El CB Canarias ficha a un desconocido para el gran público, pero alguien que conoce perfectamente todo alrededor de la Liga Endesa y su nuevo club. Con nacionalidad española tras haberse casado en España, posee casa en Valencia, habla el idioma a la perfección y, por si fuera poco, ya siguió al Iberostar Tenerife con especial atención el pasado curso. “Podíamos haber jugado la Final Four contra ellos, pero nos eliminó Venecia”, advirtió antes de querer dejar claro que su baloncesto no aburrirá y que quiere que el espectador “vaya a divertirse” al Santiago Martín cada día de partido.

Pero, más allá de no querer cambiar demasiadas cosas de un equipo que funciona, ¿cuáles son sus señas de identidad? Según Markovic, todo pasa por la “dureza e intensidad” que exige en cada compromiso: “Me gusta la buena defensa, dura, y llegar en transiciones rápidas para lograr canastas fáciles. Las cosas más importantes en el baloncesto son la defensa y controlar el rebote. Esto lo hizo muy bien Tenerife el año pasado y siguen la mayoría de jugadores. Hay que conservar estas cosas y añadir otras”.

Buen ambiente

De todos los aspectos, lo que más llamó su atención fue el “compañerismo” que existía en el vestuario tinerfeño y que se hacía notar dentro de la pista: “Existía un compañerismo total, con un extra pass extraordinario y una generosidad muy grande entre todos, conscientes de su rol en el equipo y repartiendo los minutos. Cada uno aportaba algo, la manera de jugar era muy buena, la trataremos de mantener”.

El técnico bosnio recorrió media Europa en su etapa como jugador, desde España a Grecia pasando por Turquía o Suiza, además de haber probado suerte en Grecia y Turquía en los banquillos, pero, para él, regresar a España era la gran meta, el objetivo prioritario cada vez que se habría el mercado. Por eso, “cada verano” esperaba la llamada que, por fín en 2017, llegó a su teléfono: “Siempre quise venir a la ACB. Miraba las opciones todos los años y no me lo pensé dos veces. Un club tan importante y este interés… no dudé ni un minuto. Es un proyecto muy bueno”.

Curiosamente, el destino cruzó en su momento al técnico al querer fichar en su día a Luke Sikma, al que, finalmente, no logró llevar a Turquía.

Con tranquilidad, admitió que las bajas de Aaron Doornekamp y Georgios Bogris son “importantes” pero se mostró confiado en poder cerrar las contrataciones de jugadores similares. Nenad Markovic prefiere pensar más en lo que puede cambiar que en aquello que ya es pasado: “Si Bogris se va al final necesitaremos un 5 importante. Tenemos también nombres en la mente para el cambio de Doornekamp; los dos son también buenos reboteadores”.

El reto

Para alguien que a principios de la década de los 90 del pasado siglo tuvo que dejar atrás su país huyendo de una guerra el reto de mantener al CB Canarias entre los mejores de la ACB no parece arrugarle. “Creo que el equipo se merece estar en los play-off”, reconoció, a la vez que recalcó que la Liga Endesa es “cada vez más complicada” así como lo será también la Basketball Champions League: “En Europa, el pasado fue un año tremendo. Pasar primera ronda de FIBA será un éxito porque va a será una competición más fuerte. Cuando estás a dos pasos de algo grande te lo crees más y aprietas, como el año pasado”.

Por último, tendió la mano a los medios informativos, como lo hizo también, de manera agradecida, a todos los miembros del CB Canarias a los que ha tenido la oportunidad de conocer desde que llegó a Tenerife: “Aquí la gente es muy amable y profesional, intentan ayudar en todo momento; estoy contento. He visto vídeos de la afición, está muy implicada y hay mucho ambiente. Cuando viene un entrenador y jugadores nuevos hay que tener paciencia y dejarnos trabajar. Las críticas son siempre bienvenidas, no nos van a enfadar nunca, pero cuando llegas nuevo intentas acoplarte rápido; un poco de paciencia estaría bien”.