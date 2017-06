Más de 150 vidas se salvaron el año pasado en las playas canarias con bandera azul

Un informe elaborado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), en colaboración con la Universidad de La Coruña y Mapfre, revela que el año pasado se salvaron más de 150 vidas en las playas canarias con bandera azul, distintivo que ondea en zonas de costa que cumplen con los requisitos más exigentes de seguridad y calidad. El estudio, cuyo avance dio a conocer en Santiago del Teide José Palacios, vicepresidente de ADEAC, será presentado mañana a escala nacional.

En los 27 kilómetros de bandera azul que tiene el Archipiélago, se produjeron en 2016 un total de 80 rescates “complicados”, que según explicó Palacios, “si no se hubieran realizado los bañistas hubieran perecido”, a los que hay que sumar 18 “resucitaciones” cardiopulmonares y 59 intervenciones de primeros auxilios de gravedad, “donde si no hubieran actuado los socorristas es muy probable que las víctimas no hubieran sobrevivido”.

“Estamos hablando de más de 150 vidas salvadas por un buen dispositivo de socorristas”, explicó el vicepresidente de Adeac, que considera injusto que se señale a Canarias como un lugar donde existe un elevado riesgo de ahogamiento.

A su juicio, la cifra es “excelente” y demuestra “un gran trabajo de prevención y vigilancia”. José Palacios subrayó la labor que realizan los socorristas, que solo en las playas de bandera azul de Canarias protagonizaron 1.042 rescates y 10.973 intervenciones de primeros auxilios, siendo los casos más frecuentes heridas, picaduras y contusiones.

Desde Adeac, organismo evaluador de las banderas azules, se recuerda que el cien por cien de las playas en las que ondea esta enseña cuentan con recursos para atender una emergencia, entre ellos, botiquín básico, equipo de oxigenoterapia, audiotransmisores, silbatos, material de rescate, tablero espinal, manta térmica y contenedor de residuos sanitarios. A esto hay que añadir desfibriladores “en el 96% por ciento de las playas bandera azul de Canarias, lo que significa el porcentaje más alto del país”, según indicó el directivo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.

La memoria indica que en las zonas de baño que recibieron el año pasado el galardón medioambiental murieron cinco personas en el medio acuático y otras cinco en el arenal, la mayoría por paradas cardiorrespiratorias que no se pudieron evitar.

Según el informe de Adeac, en el Archipiélago existen 139 socorristas, lo que equivale a una media de tres por playa, uno más de lo mínimo que exige este organismo.