Más de 2.000 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso u obesidad

En todo el mundo, más de 2.000 millones de niños y adultos sufren de problemas de salud relacionados con el sobrepeso o la obesidad y un porcentaje creciente de personas mueren por estas enfermedades de salud, según concluye un nuevo estudio, cuyos resultados se detallan en un artículo publicado este lunes en ‘The New England Journal of Medicine’. Se están muriendo a pesar de que no son técnicamente considerados obesos, hallaron investigadores.

De los 4.000.000 de muertes atribuidas al exceso de peso corporal en 2015, casi el 40 por ciento se produjo entre las personas cuyo índice de masa corporal (IMC) cayó por debajo del umbral considerado “obeso”. Los hallazgos representan “una creciente y preocupante crisis mundial de salud pública”, según los autores del artículo.

“La gente que menosprecia el aumento de peso lo hacen también a su propio riesgo, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida”, señala el doctor Christopher Murray, autor del estudio y director del Institución de Medición y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Washington, Estados Unidos. “Esos propósitos de año nuevo de perder peso deben ser compromisos a lo largo de todo el año para perder peso y prevenir el aumento de peso en el futuro”, plantea.

El estudio, que abarca 195 países y territorios desde 1980 hasta 2015, se hizo público este lunes en el Foro Anual EAT de Alimentación de Estocolmo, Finlandia, cuyo objetivo es crear un sistema alimentario más sano y sostenible. Se basa en los datos del estudio más reciente sobre la carga de la enfermedad mundial (GBD, por sus siglas en inglés), un esfuerzo sistemático y científico para cuantificar la magnitud de la pérdida de salud de todas las principales enfermedades, lesiones y factores de riesgo por edad, sexo y población. Con más de 2.300 colaboradores en 133 países, el estudio GBD examina más de 300 enfermedades y lesiones.

El trabajo incluye análisis de otros estudios sobre los efectos del exceso de peso y los posibles vínculos entre el índice de masa corporal (IMC) elevado y los cánceres de esófago, colon y recto, hígado, vesícula y vías biliares, páncreas, mama, útero, ovario, riñón y tiroides, así como la leucemia. El IHME se ha comprometido a producir estudios más profundos sobre las implicaciones de la obesidad y el sobrepeso, incluso a través de una nueva asociación con las Naciones Unidas, según el doctor Murray.

Anunció en el foro un nuevo acuerdo entre el IHME y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para intercambiar datos, conocimientos y experiencia. El objetivo es elevar la comprensión colectiva del mundo de lo que está impulsando “la actual epidemia mundial de la enfermedad” relacionada con el alto peso corporal.

EXCESO DE PESO EN CASI UNA DE CADA TRES PERSONAS

La “Década de Acción sobre Nutrición” de las Naciones Unidas es una iniciativa que va de 2016 a 2025 para erradicar el hambre, acabar con la malnutrición en todas sus formas (desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso u obesidad) y reducir la carga de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en todos los grupos de edad.

En 2015, el exceso de peso afectó a 2.200 millones de niños y adultos en todo el mundo, o el 30 por ciento de todas las personas. Esto incluye casi a 108 millones de niños y más de 600 millones de adultos con IMC superior a 30, el umbral de la obesidad, según el estudio. La prevalencia de la obesidad se ha duplicado desde 1980 en más de 70 países y ha aumentado continuamente en la mayoría de las otras naciones. Aunque la prevalencia de la obesidad entre los niños ha sido menor que entre los adultos, la tasa de aumento de la obesidad infantil en muchos países fue mayor que la de los adultos.

Entre los 20 países más poblados, el nivel más alto de obesidad entre los niños y los adultos jóvenes fue en Estados Unidos, con casi el 13 por ciento; y Egipto encabezó la lista de adultos obesidad en alrededor del 35 por ciento. Las tasas más bajas fueron en Bangladesh y Vietnam, respectivamente, con el 1 por ciento; China con 15,3 millones e India con 14,4 millones de personas con el mayor número de niños obesos; Estados Unidos con 79,4 millones y China con 57,3 millones tenían el mayor número de adultos obesos en 2015.

“El exceso de peso corporal es uno de los problemas de salud pública más difíciles de nuestro tiempo, afectando a casi una de cada tres personas –afirma el doctor Ashkan Afshin, autor principal del estudio y profesor asistente de Salud Global en IHME–. Durante la última década, se han evaluado numerosas intervenciones, pero existen muy pocas pruebas sobre su eficacia a largo plazo. En los próximos diez años, estaremos trabajando estrechamente con la FAO para monitorear y evaluar el progreso de los países en el control del sobrepeso y la obesidad. Además, compartiremos datos y hallazgos con científicos, políticos y otras partes interesadas que buscan estrategias basadas en la evidencia para abordar este problema “.