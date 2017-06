Más de 4.000 denuncias sin tramitar en Industria por falta de personal

Un auténtico caos es lo que se vive en la Consejería de Industria a la hora de tramitar los expedientes sobre instalaciones eléctricas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, Juan Linares, cifra en más de 3.500 las denuncias antiguas sin tramitar, a las que hay que sumar las 500 nuevas a las que ni siquiera se les ha dado registro por jubilación del administrativo que hacía este servicio. No es la primera vez que los ingenieros industriales denuncian esta situación. A principios de año, el Colegio envió a los medios de comunicación un duro comunicado reclamando una solución urgente a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias que dirige Pedro Ortega, así como la contratación de más personal para agilizar los trámites.

En la actualidad, en Tenerife hay tres plazas de técnicos en la Consejería de Industria, de las cuales solo dos están operativas en el propio departamento, la otra plaza está ocupada, pero no dando el servicio en Industria. Como administrativos hay dos plazas, pero igualmente, solo está ocupada una, la otra en otro departamento. En cambio, en Gran Canaria, la Consejería dispone de siete plazas de administrativos y siete de técnicos.

El Colegio cifra en más de 10.500 los expedientes de baja tensión presentados en 2016. El número de reclamaciones o denuncias sin resolver asciende a fecha de hoy a 3.500. Linares explicó que la mayoría de los expedientes de baja tensión, que son los habituales, los de consumo más bajo como las familias, se pueden autotramitar, pero aquellos que necesitan una modificación, tienen una tramitación aparte. “En este caso, hay más de 600”.

Linares explicó que se han reunido en varias ocasiones con el consejero, Pedro Ortega, y el viceconsejero de Industria, Adrián Mendoza, para intentar solucionar este problema que, argumentó, “tiene paralizada la inversión y el desarrollo económico”. De hecho, hace unos meses, el viceconsejero señaló en declaraciones a este medio que ya estaban en marcha los trámites para acelerar la contratación de personal y sacar adelante todos los expedientes pendientes.

Sin embargo, según explicó Linares, la Consejería se ha encontrado con un problema, y es que no encuentra técnicos industriales que puedan realizar esta función. “La idea era subir la lista de aquellos que se quedaron en cola cuando se celebraron las oposiciones. Lo que pasa”, explicó Linares, “es que no se convocan oposiciones desde el año 2005 y aquellos jóvenes que en aquel momento se presentaron al examen ahora están trabajando y no quieren ir a ese puesto”. Como la contratación no puede ser externa y se tiene que hacer a aquellas personas que se han presentado a una oposición, Linares explicó que la otra solución planteada por la Consejería fue acudir a la lista de opositores que se presentaron a las oposiciones del Servicio Canario de la Salud, pero indicó que “la mayoría suspendió con notas de 1,2 y que su formación es distinta a la que tienen que tener para tramitar expedientes energéticos”.

Linares señaló que cuando un técnico acude al departamento a presentar un proyecto o una reclamación “se te cae el alma a los pies. No hay nadie, y en la mayoría de las ocasiones hasta los sellos te los puedes poner tu”.

“Lo más sangrante”, denunció, “es que aquellos expedientes de media tensión que obedecen a centros comerciales y grandes negocios, y necesitan un proyecto energético que tiene que estar aprobado por industria, se eternizan. Y la obra no la puedes comenzar hasta que no tengas ese proyecto aprobado”. “Los clientes contratan el servicio en el Colegio de los Ingenieros para llevar a cabo los trámites y luego reclaman a estos por una situación que se debe, en realidad, a problemas administrativos”. Linares espera que, de una vez por todas, el Gobierno ponga solución a este problema que lo único que está provocando es “una paralización de la inversión y el empleo”.

“El Gobierno no tiene un modelo energético para Canarias”

Juan Linares también se refirió al futuro energético de Canarias. Hace unas semanas se celebró en la Isla un congreso sobre este asunto con destacados técnicos y se llegó a la conclusión de que en las Islas “es urgente abrir ya el debate sobre el modelo energético que queremos. No existe en Canarias ningún plan energético actual. Desde el Gobierno insisten en que llegarán al 45% de renovables en el 2025, sin embargo aún estoy esperando a que digan cómo”. Para Linares el almacenamiento debe ser una “prioridad” para el Gobierno porque será la única manera de que “los inversores inviertan en renovables”. La mayoría de los parques eólicos habrá que pararlos cuando haya exceso de producción “y esto no le sale rentable a nadie, pero si hay capacidad de almacenamiento, seguramente habrá quien quiera invertir. Solo se alcanzará el 20% en renovables si se invierte en almacenamiento”, declaró.