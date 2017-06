Más de 400 artistas participarán este sábado en la VI Fiesta de la Música

La Laguna celebra este sábado, 24 de junio, la sexta edición de la Fiesta de la Música (Fête de la Musique), una iniciativa organizada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias y de las concejalías de Economía, Empresa y Empleo y Turismo del municipio. La cita congregará a más de 400 artistas en una veintena de espacios de creación distribuidos por el casco histórico de la ciudad.

La actividad se ha presentado esta mañana y ha contado con la asistencia de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín; la presidenta del OAAM, María José Castañeda, y el gerente de esta entidad, Tomás López-Perea.

María José Castañeda ha explicado que, la VI Fiesta de la Música, que dará comienzo a las 11:00 horas, es una actividad a través de la cual los músicos promocionan su profesión y al mismo tiempo permite la dinamización de la cultura, el comercio y el turismo del municipio. “La iniciativa ofrecerá una gran variedad de estilos musicales que irán desde el clásico, al pop/rock, pasando por el jazz o la salsa, entre otros”, ha indicado.

Los espacios donde se podrá disfrutar de esta actividad son las plazas del Adelantado, del Doctor Olivera, de La Concepción, Junta Suprema y la catedral, además del Teatro Leal, la Casa de los Capitanes, la Fundación Cristino de Vera, la Casa Lercaro, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Orfeón La Paz, el Aguere Espacio Cultural, el exterior del Hotel Laguna Nivaria, el antiguo convento de Santo Domingo y la zona de los aparcamientos que se encuentran en la parte trasera de los juzgados, entre otros.

Como en la pasada edición, diferentes escuelas de música de la isla participarán en esta jornada. En esta ocasión asistirán a la cita las escuelas de La Laguna, Puerto de la Cruz, Arona y Granadilla, así como la Escuela de Música Moderna de Canarias y La Garrapatea.

Entre los artistas y grupos que participarán en la Fiesta de la Música se encuentran Adé da Costa, Kuarembó, Ruts & La Isla Music, Regina Zerené Quartet, The Healers, Simón Salinas, Carlos Rodríguez, A buenas horas, La Familia Flotante, Elodiè, Francisco Abad, Cabritofrito, Catacumbia, Fran Baraja, Sinharley, Marta Solís, Macaronesian Jazz Quartet, Tritono, Disoomnia y Doctor Yao.

Fête de la Musique

La Fiesta de la Música se inició el 21 de junio de 1982 en Francia. Este evento comenzó a exportarse a otros países llegando a convertirse en uno de los principales acontecimientos musicales de ámbito mundial. Ya en 2010 más de 450 ciudades en 116 países celebraron la Fiesta de la Música.

La Laguna acogió por primera vez la iniciativa el 23 de junio de 2012, en un acto que consiguió una gran afluencia de público y músicos a los que se dio la oportunidad de salir del anonimato y, a la ciudadanía, de acercarse a estilos de música muy diversos.

Se trata de celebración de todas las expresiones musicales, para todos los públicos. Adaptándose a las características culturales de cada país, la iniciativa ha sabido crear, reinventarse y convertirse en una emblemática manifestación musical de ámbito internacional.

Distribución por espacios

Plaza del Adelantado

Bloko Del Valle

DJ Quique Serra

Adé da Costa

DJ Qela

Kuarembó

Victor Carballeira

Morirán Todos!

Victor Carballeira

Ruts & La Isla Music

Plaza Doctor Olivera

Emma Martín y Matias Santos

Jazz In Fusion trío

Regina Zerené Quartet

Zaida in three

Omar Xerach

Plaza de La Concepción (TORREÓN)

The Healers

Monday Rewind

Sin Cr€dito

Sweet Sugar

Simón Salinas

Carlos Rodríguez

Junta Suprema

La Motáin

2Too Close Reggae

Edui Bercedo + César Chinarro

Soul Meyers

A buenas Horas

La Familia Flotante

Teatro Leal – Sala Cámara

Alan Sousa – Master Class – Mousikê La Laguna

Teatro Leal – Sala Principal

Gala Lírica – Zarzuela – A beneficio de Cruz Roja

Teatro Leal – Hall

EMLL – Big Band

Casa de los Capitanes (La Carrera)

Francisco Morales

Luis Almeida y su banda

Elodiè

Francisco Abad

Tangatos Origen

Cabritofrito

Rel Sociedad Económica de Tenerife

Coro Polifónico Universitario

EMLL – Grupo de Guitarras

Escuela de Arona – Grupo de Pulso y Púa

Orfeón La Paz

Pulso y Púa

Catedral

EMA – Música y Movimiento

La Garrapatea

EMLL – Música y Movimiento con guitarras

EMLL – Orquesta infantil

Catacumbia

Coverama

Fran Baraja

OnoFreeFadar

Sinharley

Aguere Cultural

BAT SABBATH (Cancer Bats performing Black Sabbath) [Toronto, Canada] + Dead Crooners [Tenerife]

Hotel Laguna Nivaria – Exterior

Talleres de Canto de La Laguna

Antiguo convento Santo Domingo

Big Band Jazz Tamos

Marta Solís

Macaronesian Jazz Quartet

Tritono

Three

Alexis Alonso & Ciro Hernández

Parking

Disoomnia

Ankou

Magec

Tsjernobyl

Doctor Yao

Los Niños Cantores de Mierda

EMA – Escuela Música de Música Moderna de Canarias

Combo 1 – EMA [*]

Combo 2 – EMA [*]

Combo 3 – EMA [*]

Combo 4 – EMA [*]

Combo Flamenco – EMA

Big Band EMA

[*] Nota: Colaboración ‘Escuela Claqué Tenerife’

Fundación Cristino de Vera

EMLL – Grupos de Cámara

Casa Lercaro

Escuela de Música del Puerto de la Cruz

Escuela de Música de Arona

Escuela de Música de Granadilla

Otros espacios

Catedral – Punto de información

Catedral – Feria Festivales Música y Tiendas de Discos [Stands]