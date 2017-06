Más de 65.000 firmas piden que los cazadores no despeñen a sus perros

Una iniciativa que nació en la página web Change.org con el objetivo de presionar al ayuntamiento de Telde para que persiga a los cazadores que despeñan a sus perros cuando acaban la temporada de caza para no tener que ocuparse de ellos el resto del año ha superado las 65.000 firmas en pocos días.

En la petición se puede leer: “En la ciudad de Telde, individuos sin escrúpulos están cometiendo una atrocidad contra los animales que no tiene nombre. Están utilizando perros podencos durante la temporada de caza y, cuando ya no les sirvan para cazar, los están despeñando vivos por un acantilado, para no tener que alimentarlos más.

Repiten lo mismo año tras año: mantienen a los perros en condiciones lamentables, haciéndoles pasar hambre y sin darles un mínimo de cariño. Después cazan con ellos, los tiran por el barranco al acabar la época de caza y en la siguiente temporada buscan nuevos perros para sustituir a los anteriores. Así en repetidas ocasiones y sin ninguna sanción por parte del Ayuntamiento de Telde”.

CANARIAS Y EL MALTRATO ANIMAL

La isla de Tenerife fue hace unos meses testigo de un lamentable caso de maltrato animal cuando un grupo de personas organizaban peleas de perros en Güímar. Mientras unos asaban costillas y guisaban papas, otros apostaban en torno a un cuadrilátero de diez metros cuadrados como se despellejaban los perros, casi todos pit bull y bardinos. En aquel entonces la Policía Nacional registró y cacheó a la veintena de individuos que quedaron arrestados, mientras un grupo de veterinarios se hacía cargo de una docena de perros, tres de ellos heridos de consideración, que fueron trasladados el día después por la Policía Local de Güímar a un albergue de animales en el sur de la Isla.

“CANARIAS, LA VERGÜENZA DE ESPAÑA”

Varios grupos animalistas difundieron en su día a través de las redes sociales una agresiva campaña contra Canarias después de los últimos casos de maltrato animal acaecidos en el archipiélago. El último de ellos, el de los podencos en deplorable estado, desnutridos y rodeados de huesos, en Los Realejos.

En concreto, denuncian la falta de interés de los políticos y entidades canarias ante estos terribles sucesos, y afirman que esta campaña es un paso a la desesperada, “un último recurso”, para hacer presión.