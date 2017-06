“¡Me sale más cara la guagua hasta Santa Cruz!”

La escena en miles de casas de residentes en Canarias justo antes de la medianoche de ayer debía ser muy parecida a la siguiente: página web de alguna de las cuatro compañías canarias de transporte marítimo y aéreo en la pantalla del ordenador, algún bostezo ocasional y el dedo índice pulsando continuamente la tecla F5 para refrescar. Y es que en la medianoche de ayer entraba en vigor el descuento del 75% para viajar entre las islas para residentes, una medida tan deseada y ansiada (costaba menos ir a Madrid que a Lanzarote desde Tenerife) que las webs de Binter, Canaryfly, Naviera Armas y Fred Olsen colapsaron desde los primeros minutos. Los canarios entraron a comprar billetes de avión o de barco como si la bajada de precios fuera una oferta limitada.

No va ni fred olsen!!! — Xabelli (@isalp18) June 28, 2017

Quiero comprar mi pasaje y no funciona ni binter ni armas.. — Sara Guillermo ✨ (@SaaSG23) June 28, 2017

De hecho, ayer por la tarde todavía había complicaciones para hacerse con pasajes en las web más demandadas, si bien es cierto que las compañías esperaban que la puesta en marcha de esta medida empezara el 1 de julio. Las redes sociales, sobre todo Twitter por la facilidad de comunicación entre los usuarios y las empresas, se vieron inundadas de quejas por las caídas del servicio, preguntas y alegría cuando por fin adquirían su billete. Algunos mostraban incredulidad por algunos precios. Ciertas rutas, sobre todo en barco, llegan a costar 3,20 euros si se unen el descuento de residente con el de familia numerosa.

Pues han vendido todos los billetes y he llegado tarde o realmente no estaban preparados @BinterCanarias #binter cualquier fecha m da error pic.twitter.com/BLf0lLmB1o — Ventura Mendoza (@miurihausen) June 29, 2017

Buenos días, Eliezer. Debido a la alta demanda, la web va lenta, se están produciendo ventas, pero poco a poco. Te pedimos comprensión. — Binter (@BinterCanarias) June 29, 2017

Falta de previsión os ha faltado!!!no tengo por que perder tanto tiempo,no voy de vacaciones!! Y paciencia tengo mucha — Ana Vazquez Cubero (@anavc68_ana) June 29, 2017

imagínate xDD por 5,70€ voy ida y vuelta en clase oro, pero tmp voy tan sobrao ajjaja — Lucas Soto (@ImxPako) June 29, 2017

“Me sale más cara la guagua”

“¡Me sale más cara la guagua hasta Santa Cruz!”, acertaba a decir un tuitero. “Hace días fui a La Palma en Binter. Me costo el billete ida y vuelta 126 euros. Si volviera mañana me costaría 37. Muy bien”, comentaba con regocijo otro. Lo cierto es que, en parte, las compañías se esperaban una avalancha de compras pero las previsiones se han desbordado. CanaryFly había vendido a las cinco de la tarde más de 10.000 billetes. Binter multiplicó sus ventas por seis y ya hasta el próximo miércoles no quedaban pasajes. Lo mismo ocurrió con las navieras, que no daban avío para contestar tanta demanda ni por redes sociales ni en las líneas telefónicas atención al cliente. Todas han pasado el día de hoy pidiendo perdón y paciencia a los usuarios, algunos desesperados tras pasar más de tres horas delante del ordenador para adquirir los billetes. Los más damnificados , sin duda, los usuarios habituales por temas laborales. “Menos mal que fui previsora y compré anoche”, comentaba una usuaria.

En WhatsApp los amigos y familiares comenzaron a organizarse para hacer una escapadita algún fin de semana. Incluso algún tinerfeño se emocionaba pensando en ‘darse un saltito’ a Las Palmas de Gran Canaria y pasar un día en Las Canteras, como quien va al norte un domingo de guachinches.

Eso sí, cuando alguno lograba su ansiado billete, lo celebraba a lo grande. Los precios pueden ser tan bajos que algunos llegan a costar 3 euros si unes el descuento de residente con el de familia numerosa.

Cuando ves que el pasaje a tenerife te sale 3’20 € por ser residente Canaria y familia numerosa #navieraarmas #ohsipapi pic.twitter.com/koBpXJ8ykp — ❤ (@isabeltrufoplus) June 29, 2017

Billetes a 20€ no está nada mal ya lo podrían haber puesto antes!! @BinterCanarias @Canaryfly_ AHORA SI DA GUSTO VIAJAR ENTRE ISLAS — Isaura Guillem (@GuillemIsaura) June 29, 2017

Hace dias fui a la Palma en Binter. me costo el billete ida y vuelta 126€. si volviera mañana me costaria 37€. muy bien PedroQ x psoe!!✌ — Carlos Rguez Glez (@CarlosRodGon) June 28, 2017

Menos mal que fui previsora y compré anoche — CanariaViajera (@YRoxas19) 29 de junio de 2017

Cómo no, había quien se preocupaba por las chocolatinas de Binter.