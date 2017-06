Miley Cyrus explica las causas para dejar las drogas

La cantante estadounidense Miley Cyrus comentó, a inicios de mayo, contó que logró superar una etapa marcada por las drogas. En una entrevista con el famoso Jimmy Fallon para el show The Tonight Show, Cyrus explicó que la decisión de cambiar su forma de vida es gracias a la motivación que tiene al contar con alguien como su prometido Liam Hemsworth.

“No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. Estoy completamente limpia; eso es algo que quería hacer”.