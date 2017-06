‘Mozzarella’ italiana 100% de Tenerife

La empresa Tecali S.L. produce en El Ortigal (La Laguna), con distribución para toda Canarias, la tradicional y típica mozzarella italiana, pero con leche 100% de la Isla, lo que asegura “un producto fresco y de calidad”, afirma Denis Quattrocche, jefe de producción de la fábrica, fundada por Ángel Righetti, tecnólogo y biólogo que sigue trabajando hoy en el laboratorio. “Él dice que vino a Canarias un poco a la aventura, tenía un contacto y aquí no se usaba la mozzarella y fue un desafío que quiso llevar adelante porque vio mucho futuro, y hoy podemos decir que ha tenido bastante éxito”, relata Quattrocche.

Así, la empresa lleva produciendo mozzarella desde el año 2001, pero aunque los comienzos fueron tímidos, con entre 25.000 y 30.000 kilos mensuales, “a lo largo de los años a la gente le ha ido gustando el producto, porque inicialmente aquí la mozzarella se conocía muy poco, y los pedidos han ido aumentando”, explica Quattrocche, alcanzando en la actualidad los 150.000 kilos mensuales y convirtiéndose así en la empresa que más fabrica y distribuye a gran escala en las Islas este producto.

El negocio cuenta con dos líneas de productos, una para restauración y hostelería, que se elabora cada día y de la que más kilos se venden llegando a cubrir el 80-85% del sector, y otra fresca que “es nuestra estrella y donde hemos focalizado nuestro orgullo porque usamos leche canaria, ofreciendo un producto fresco y de calidad”, apunta el jefe de producción. “Tenemos colaboración directa con nuestros ganaderos -añade-. La recogida de leche es diaria, y no a través de cooperativas, en un proceso muy escrupuloso en el que se analiza toda la leche en nuestro laboratorio. Esto permite, además, que el producto pueda llegar a la mesa del consumidor final en dos días, realmente ni se almacena”. Además, “hemos ayudado a nuestros ganaderos a la hora de traer vacas, porque para tener buena leche el ganadero tiene que ser nuestro colaborador y no solo un proveedor y cualquier problema que haya tenemos que solucionarlo juntos”.

Más noticias La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en Bajamar, Tenerife < > Imagen de los productos que elabora Tecali en su fábrica del Ortigal. S. M.

Esta línea de productos frescos se vende, desde hace cuatro años, en algunas cadenas de supermercados de las Islas y engloba paquetes en tamaños familiares de mozzarella, ricotta requesón y, además, dulce de leche. “El producto gusta, lo que pasa es que todavía el particular no lo conoce mucho y no sabe usarlo bien, pero es verdad que tras la última feria Gastrocanarias nos han pedido venderlo más. Estamos muy contentos porque , aunque es verdad que es un producto que utilizan los italianos residentes, ahora sabemos que también los canarios, que es lo que queremos, han apreciado el producto”, señala el jefe de producción. De hecho, se plantean aumentar los litros de leche para seguir creciendo y depender menos, además, de productores externos para la línea de restauración y hostelería, donde no se utiliza leche canaria, para lo que quieren también renovar la maquinaria y seguir aumentando la fábrica, que es semiautomática y con operarios. “En un futuro nos gustaría llegar a usar toda la leche de la Isla, pero necesitamos ayuda de las administraciones, hace falta más respaldo”, añade Leonardo Caramía, jefe de calidad. Y es que un problema al que se enfrentan es a la mozzarella que se importa de fuera, que es más barata, por el bajo coste de la leche en otros países europeos, y con una calidad peor. “Pero la mayoría de los clientes busca el precio del producto, aunque no pueda competir con la calidad del nuestro”, apunta Caramía.

Por ello, desde la empresa se lamentan de la falta de ayuda y amparo por parte del Gobierno canario para poder seguir elaborando un producto 100% canario, fresco y de calidad y poder hacer frente a los importados, algo que limita su capacidad de crecimiento por los altos costes de producir en la Isla.

Aun así, siguen trabajando en ampliar los productos y las lineas de acción en el futuro. Por ejemplo, su próximo reto es sacar un queso para untar y abrir, además, una pequeña tienda en la misma fábrica donde poder vender directamente al consumidor que quiera pasar por allí. Pero, sobre todo, “nuestro reto es crecer en supermercados y grandes superficies, y entrar en ferias municipales y queremos también dar más atención a colegios y geriátricos”, señala Denis Quattrocche.

Seguir creciendo en Canarias, de la mano del sector ganadero isleño, porque “la tecnología es italiana pero es un producto canario”, y de sus trabajadores, porque aunque sea una fábrica semiautomática, “el ojo del quesero sigue siendo muy importante, el maestro quesero tiene que tener alma porque la maquinaria no la tiene”, enfatiza Quattrocche.