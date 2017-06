El mundo del tenis se rinde al español

El tenista español Rafa Nadal ha superado este domingo al estadounidense Pete Sampras en número de ‘Grand Slams’ ganados con su décimo título en Roland Garros, que hace un total de 15 ‘grandes’ conquistados, tras superar en la final del torneo parisino al suizo Stan Wawrinka.

Su victoria le ha situado como el segundo hombre, en solitario, con más títulos de este calibre, solo superado por el también suizo Roger Federer, que tiene en su haber 18. Hasta hoy, compartía esos honores con Sampras, que obtuvo 14 antes de su retirada en el año 2002.

El manacorí jugó su vigésimosegunda final de Grand Slam, la décima en París tras la conquistada en 2014 ante Novak Djokovic, en la que era también hasta hoy su última victoria en un ‘Grande’ antes de las lesiones que le han mantenido apartado en los últimos años de su mejor versión.

Además de sus diez Roland Garros (2005-2008, 2010-2014 y 2017), el tenista balear suma también dos títulos en el US Open (2010 y 2013), dos trofeos sobre la hierba de Wimbledon (2008 y 2010) y un título en el Open de Australia (2009).

Con 12 aparecen el ex tenista australiano Roy Emerson, que triunfó en los años 60 del pasado siglo -no en la ‘era Open’-, y el serbio Novak Djokovic, el único en activo en esta clasificación histórica (12 ‘grandes’) junto a los mencionados Nadal y Federer.

Por todo esto, no es de extrañar que el mundo del tenis esté ahora mismo rindiéndose a sus pies. Estos son los mejores tuits de los mejores tenistas:

Simply to good. Congrats to Rafa and his team. Amazing 10 Roland Garros👑🎾👍🏼 — Magnus Norman (@normansweden) 11 de junio de 2017

I don't think many can put it into words and I don't think many understand this accomplishment, truly incredibly.Congrats, Champ10n — Tommy Haas (@TommyHaas13) 11 de junio de 2017

It is so cool to have played in the era of Federer and Nadal. The two greatest players of all time in the same era. Amazing. Congrats Rafa — Mardy Fish (@MardyFish) 11 de junio de 2017