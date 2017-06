Nadal apenas se desgasta ante el lesionado Carreño y buscará la final contra Thiem

El tenista español Rafa Nadal se clasificó este miércoles para las semifinales de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada, después de verse beneficiado del abandono de su compatriota Pablo Carreño por lesión cuando el marcador señalaba un 6-2, 2-0 favorable al balear, y volverá a topar con Dominic Thiem, que destronó de manera espectacular a Novak Djokovic (7-6(5), 6-3, 6-0).

De este modo, el nueve veces ganador en la arcilla roja parisina se planta en la penúltima ronda del torneo por décima ocasión en su carrera, vigesimoquinta en un ‘grande’, y tendrá una prueba muy exigente ante Thiem, que exhibió un gran momento de forma ante el último campeón en París, al que llegó a endosar un ‘rosco’ en el último set.

Será la cuarta vez que el español y el austriaco choquen este año sobre tierra batida. Nadal logró sendas victorias en dos sets en ‘casa’ tanto en la final del Godó (6-4, 6-1) como en la del Mutua Madrid Open (7-6, 6-5), pero Thiem se tomó la revancha en cuartos de final de Roma (6-4, 6-3), la única derrota del balear sobre esta superficie este año.

Nadal no pudo tener un esperado duelo ante Carreño, aplazado a este miércoles por la lluvia del martes, por el infortunio del asturiano, que se hizo daño en la zona abdominal al final del primer set y pese a recibir atención médica tras perder el primer parcial finalmente tuvo que renunciar a seguir en la Philippe Chatrier.

“Me ha comentado que con un saque abierto en el 5-2 ha tenido un tirón en el abdominal y ya es prácticamente imposible seguir. Me pasó en Montreal y fue una barbaridad aguantar. Creo que no hubiese podido aguantar y es mejor irse y que no se haga más grave”, indicó Nadal al micrófono de ‘Eurosport’.

Hasta entonces, el partido había sido dominado por el manacorí, mejor adaptado a las complicadas condiciones en la pista, con el tiempo nublado y el siempre incómodo viento. El de Gijón, en sus primeros cuartos de un ‘Grand Slam’, no pudo imponer su tenis y cometió demasiados errores tanto con su derecho como con su revés a dos manos.

Así, el partido estuvo marcado más por los fallos de ambos y ahí fue mucho más sólido Nadal, pese a que su contador subió hasta unos poco habituales 11, muchos de ellos con su revés a dos manos. Los 15 de su rival pesaron más, pero es que además el asturiano no estuvo firme con su servicio y no fue capaz de ganar ninguno de los cuatro que tuvo en el primer parcial y que dejaron en nada los dos ‘breaks’ favorables.

Nadal encarriló el partido en poco más de media hora, pero su compatriota, que había cedido la manga con dos dobles faltas seguidas, ya estaba lastrado y pidió la atención médica por el dolor en la zona abdominal. Carreño incluso pudo marcharse a vestuarios, pero a su vuelta se dio cuenta de que sería imposible aguantar y tras ceder su saque y verse 2-0 abajo decidió retirarse.

“Hacía mucho viento y es una pista complicada y hay que entenderla bien. Tienes que aceptar que vas a cometer errores, pero creo que estaba jugando a un nivel bueno e intentaba dominar cuando tenía la oportunidad, sabía que no era un día para hacer grandes alardes”, comentó Nadal.

EL REVÉS DE THIEM FULMINA AL CAMPEÓN

Mucho más igualado se preveía el otro duelo de cuartos entre Thiem y Djokovic, que se había impuesto en sus cinco duelos precedentes al centroeuropeo y en el último de forma especialmente contundente en la reciente semifinal de Roma (6-1, 6-0).

Al inicio del partido parecía que se repetiría el guión, ya que el serbio se colocó con 4-2 y servicio, pero acabó siendo su única ventaja en un partido donde acabó evaporado, llegando a doblar sus errores no forzados respecto a los ganadores (35-18).

Tras desperdiciar dos bolas de set, Djokovic dobló la rodilla en el desempate de la primera manga y ese fue su final, ya que su rival, apoyado en un revés demoledor, dominó el resto de un encuentro que tan solo se prolongó una hora más después de la ‘eterna’ manga inicial (74 minutos).

De esta forma, Thiem (38 ganadores) se colocó 3-0 arriba en el siguiente parcial, que dominó con autoridad, y en la tercera aprovechó la ‘dimisión’ de su adversario para apuntarse un ‘rosco’ que debe servir de aviso a Nadal antes del séptimo duelo entre ambos en el circuito ATP, con dominio del balear por 4-2.

RESULTADO

-Cuartos de final.

Dominic Thiem (AUT/N.6) a Novak Djokovic (SRB/N.2) 7-6(5), 6-3, 6-0.

RAFA NADAL (ESP/N.4) a PABLO CARREÑO (ESP/N.20) 6-2, 2-0 y abandono.