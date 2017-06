Negrín se proclama secretario del Consejo y coloca en situación crítica a RTVC

El Consejo Rector de la Radio Televisión Canaria (RTVC) vivió ayer un día inaudito. Los problemas para sacar adelante acuerdos en un órgano que tiene ya solo tres de sus cinco plazas cubiertas quedaron nuevamente patentes. Ayer llegó a haber dos sesiones en una misma mañana. Una situación que la consejera María Lorenzo tachó de “esperpéntica”, al punto de rogar en un comunicado la intervención del Parlamento de Canarias.

En la primera, el presidente del ente, Santiago Negrín, llevó la propuesta de nombrar secretario accidental al consejero Alberto Padrón (elegido a propuesta del PP), algo que, para la consejera María Lorenzo (propuesta por el PSOE) no era legal, pues el puesto debía ser para un funcionario de carrera. Pero la reunión comenzó, Padrón inicialmente aceptó ser secretario, y, con Negrín, dieron su visto bueno a las cuentas de 2016, pero no así Lorenzo.

Y entonces ocurrió lo inesperado: alguien llamó por teléfono al consejero grancanario, que pidió un receso y se ausentó, y a su regreso cambió de idea: admitía que la consejera podía tener razón, y se retractaba de su postura en los puntos tratados, porque la sesión podía estar viciada de nulidad. Negrín se vio obligado a suspenderla.

Eso implicó que no se aprobara tampoco la propuesta de prorrogar, por cuatro millones, el contrato con la empresa que transporta la señal de la RTVC, que expira el 31 de agosto, por lo que, de no alcanzarse un acuerdo al respecto antes de esa fecha, existe riesgo de apagón del canal radiotelevisivo. Lorenzo dejó ayer claro lo que puede pasar: “Este presidente va a certificar la defunción de la radio y televisión públicas: nos vamos a negro el próximo 31 de agosto”. Pero ahí no acabó lo sorpresivo. Suspendida la reunión anterior, Negrín convocó de forma urgente y extraordinaria una nueva. “La sesión ha superado los peores episodios del esperpento de Valle Inclán”, relató Lorenzo en un comunicado, “cuando el presidente decidió de forma unilateral actuar además como secretario de una imposible segunda sesión para poder así designar sustituta temporal de la actual secretaria, y todo ello sin cumplir los requisitos establecidos en la ley”.

Alegó Negrín que la convocatoria de la plaza se había publicado en la intranet del Gobierno canario, mediante procedimiento interno, a lo cual la consejera insistió en que era necesario, por ley, el acuerdo previo del Consejo Rector. Al parecer, la única candidata al puesto es una funcionaria en la actualidad de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna. En la nota, Lorenzo concluye que “es imposible continuar con el órgano así”, y que el actual presidente de la RTVC “ha dado ya suficientes muestras de su incapacidad para gestionar respetando siquiera lo establecido en nuestra norma de constitución, por lo que ruego la intervención del Parlamento de Canarias”. “El ente público es el responsable no solo del destino de casi 40 millones de euros de dinero de los contribuyentes, sino también de la prestación de un servicio público esencial para los ciudadanos de Canarias, y esto no se puede seguir haciendo como si fuéramos la secuela de La Escopeta Nacional”, advirtió la consejera tras la reunión.

Para la crítica consejera, cuyo enfrentamiento con Negrín es notorio, “la constitución del Consejo Rector será imposible, dentro del ordenamiento jurídico, hasta que la secretaria se incorpore de su baja, algo que no sucederá hasta mediados de septiembre”. Este diario ofreció ayer a la presidencia de la RTVC exponer su versión sobre todo este enrevesado asunto, aunque declinó hacer declaraciones.