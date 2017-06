Nenad Markovic: “No me lo pensé cuando me dijeron de fichar con el Iberostar”

Nenad Markovic fue presentado hoy como entrenador del Iberostar Tenerife en el Hotel Mencey y dejó algunas afirmaciones que insuflan esperanzas e ilusión a los aficionados del CB Canarias, además de afirmar que no se lo pensó cuando le dijeron de fichar en Tenerife. “Este es un club humilde con un futuro muy grande ante sí”.

Markovic afirmó que no hay necesidad de cambiar el estilo. “Tengo ideas muy parecidas a Vidorreta, no habrá demasiados cambios”, aunque lamento que algunos jugadores no vayan a seguir, “no porque nosotros no quisiéramos”.

“Seguí mucho el año pasado al Iberostar y hablaba mucho de su estilo de juego. Son un equipo muy generoso, con pases extras, y aspiro a que siga siendo así”, prosiguió el nuevo entrenador.

Dejó también claro que para él el listón está muy alto y que es bueno que haya ese nivel de exigencia. “¿Lo vamos a igualar? Seguro que lo intentaremos y jugaremos duro con la intención de ser mejores. No vamos a decir que igualar lo del año pasado es imposible sin intentarlo”.

En cuanto a su forma de juego, dio algunas pistas. “Me gusta defender bien, duro, para correr tratando de lograr canastas fáciles. No me gusta aburrir, quiero que la gente disfrute del baloncesto, algo que este equipo ha hecho anteriormente”