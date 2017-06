No estarán solos

< >

Desde primera hora de ayer, los dos aeropuertos tinerfeños fueron un hervidero de seguidores blanquiazules. Algunos optaron por volar por su cuenta, debido a la fácil, aunque no económica, conexión con la capital de España. Sin embargo la mayoría se acogieron a los vuelos organizados, como el que preparó el club junto a su proveedor oficial de desplazamientos. Este chárter partió de Tenerife Norte al mediodía con muchas butacas vacías, que serán ocupadas por los jugadores y cuerpo técnico a la vuelta, pero los ánimos por las nubes. Los riki-raka, el sí se puede y demás cánticos de la hinchada birria amenizó las dos horas y media de trayecto. La opinión mayoritaria mostraba la certeza de que el Tenerife logrará ascender, aunque no sin antes sufrir de lo lindo. “Sería fundamental marcar un gol antes del minuto 20. Eso les provocaría muchos nervios”, comentaban dos amigos, que sentados en la fila 21, observaban el ir y venir de seguidores, la mayoría ataviados con motivos blanquiazules. Toño, Cristo Marerro, Sesé Rivero y Ricardo León, componentes de la secretaría técnica del club, y otros empleados, también formaban parte del pasaje. María del Cristo Pérez, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, también se sumó a este grupo. Pero no es el único desplazamiento organizado que transportó a Madrid las ilusiones de toda una Isla, de toda una provincia, de la mayor parte del Archipiélago. Esta misma mañana debió despegar, en este caso desde el aeropuerto de Tenerife Sur, otro vuelo chárter que irá y volverá en el mismo día. Igualmente tendría que ir abarrotado de una afición que sueña con regresar siendo ya de Primera División.

Intenso calor en la capital

A las 17.40 aterrizó en Barajas el avión que transportó al equipo y cuerpo técnico. Encabezada por el presidente del club, Miguel Concepción, la numerosa expedición (Martí convocó a todos sus jugadores) se encontró con un clima extremadamente caluroso, superior a los treinta grados. Esta podría ser una circunstancia que también podría hacer mella a los ya cansados jugadores esta noche.

Además del empresario, también acompañaron a los deportistas el director general, Víctor Pérez Borrego; el secretario técnico, Alfonso Serrano; el director de comunicación, Javier Armas; y demás dirigentes.

El equipo quedó instalado en el Hotel Occidental Castellana Norte, donde pernoctará hasta el próximo domingo, día en el que la totalidad de la expedición regresará en un vuelo de la compañía Air Europa que parte a las 11.00 horas.