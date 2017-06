“Nos implicamos en estos asuntos para cambiar las cosas, no para a meter en la cárcel a nadie”

Los dos abogados tinerfeños han sido protagonistas en uno de los juicios más relevantes celebrados en Canarias durante los últimos años, el del caso Las Teresitas. Su papel como representantes judiciales de la acusación popular ejercida por la asociación Justicia y Sociedad resultó destacada para dicho proceso. Tras la sentencia dictada por la Audiencia provincial a finales del pasado abril, era el momento de conocer mejor a José Pérez Ventura (San Andrés y Sauces, 1975) y a Antonio Espinosa (Palencia, 1963). La cita se acuerda, precisamente, sobre un tema único: El juicio en cuestión. Hay que advertir que la entrevista se produce antes de conocerse el resultado de la vistilla por las medidas cautelares.

-¿Cuál es el origen de Justicia y Sociedad, y por qué ha sido parte de un juicio como el de las Teresitas?

Pérez Ventura (PV): “La asociación Justicia y Sociedad es un colectivo conformado por juristas procedentes de distintos ámbitos y que tiene entre sus fines fundamentales promover un modelo de justicia acorde con un Estado democrático, un Estado de derecho, un estado en el que todos seamos iguales ante la Ley y que se trate, en definitiva, de una justicia cercana y al servicio de la ciudadanía, que sea garante de los derechos de los ciudadanos ante todas las vulneraciones que se puedan producir, vengan de donde vengan, aunque sea desde otros poderes del Estado”.

-¿Cuándo surge la necesidad de crear una asociación de estas características?

PV: “El inicio se remonta a mediados de los años 80, y ciertamente, como ocurre en cualquier colectivo, ha pasado por fases de mayor o menor actividad. En cuanto a su implicación con el caso Las Teresitas, se origina cuando la Fiscalía presenta en el año 2006 su querella, que supuso un auténtico terremoto que sacudió el mundo de la Justicia. Muchos de nosotros pensábamos que el modelo especulativo de entonces, basado en el ladrillo, fomentaba la corrupción y era una seria amenaza para el Estado democrático. Aquella querella, tan llamativa por su relevancia, acabó por decidirnos a pasar a la acción y a presentarnos como acusación en algunos casos como aquel. Otra clave fue la movilización popular que se había producido precisamente como rechazo a ese modelo especulativo, así como que el gran trabajo realizado por Insula Viable y por el propio Santiago Pérez al denunciar en su día el caso de Las Teresitas merecía que aportásemos nuestro trabajo como abogados”.

-¿Cómo afecta la vinculación de Pérez Ventura con un proyecto político como el de Izquierda Unida a su labor en Justicia y Sociedad?

PV: “No están relacionados y una prueba directa y clara de ello es que Antonio ni pertenece ni ha pertenecido nunca a Izquierda Unida. Es verdad que alguna vez fui candidato de Izquierda Unida, pero insisto en que no hay vínculo alguno”.

Antonio Espinosa (AE): “Quizás alguien cree que sí hay relación entre Izquierda Unida y Justicia Sociedad porque IU también se ha personado como acusación en algún caso relevante, pero le puedo garantizar que, como dice mi compañero, se trata de dos cosas bien distintas”.

-¿En qué otros casos relevantes se ha personado Justicia y Sociedad como acusación?

AE: “Por ejemplo en el caso Salmón, en el caso García Cabrera, en el caso Icfem (uno de los primeros) y, por añadir uno de los más recientes, somos unos de los querellantes en el caso Bárcenas, que como sabe trata sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Curiosamente, ha pasado algo desapercibido”.

-¿Cómo han terminado en un caso como el de Bárcenas, en principio ajeno al ámbito canario aunque es cierto que tiene alguna ramificación en las Islas?

PV: “Por la confluencia con otras organizaciones afines existentes en Madrid, como es la Asociación Libre de Abogados”.

-Por preguntarlo coloquialmente, ¿quién les manda meterse en un follón como ese?

PV: “Desde luego por dinero no es, ni tampoco desde la perspectiva profesional porque tampoco aporta demasiado a la trayectoria de uno. Pero otra cosa es en términos de vivencia personal o de compromiso cívico sí que nos merece la pena. Para algunas personas, nuestro compromiso con el Estado democrático nos lleva a sentirnos obligados a implicarnos en este tipo de asuntos. Si nos quedásemos con los brazos cruzados nos sentiríamos peor, porque aspiramos a cambiar las cosas, no a castigar a este o aquel señor, y a que los recursos acaben donde deben y no desaparezcan por el camino a cuenta de la corrupción, como por ejemplo ocurrió en el caso de Las Teresitas. Básicamente, es por eso que dedicamos parte de nuestro tiempo a participar en estos procesos”.

AE: “Esa pregunta que nos hace es la misma que más de una vez me he formulado, y la respuesta es siempre la misma: porque es un modo de afrontar la vida, una manera de hacer algo y no caer en lo cómodo que es no hacer nada, que es mucho más fácil y te complica menos las cosas. Esa es la cuestión, porque económicamente es incluso perjudicial y en lo profesional a veces te crea problemas”.

-Ya que mencionan el aspecto económico, ¿cómo encajaron la fianza que les puso para participar en el juicio?

PV: “Se lo puede imaginar. Tras diez años que llevábamos personados en el proceso de Las Teresitas y siendo conscientes de que lo habitual es que no se solicite fianza a este tipo de acusaciones populares, se nos exige una fianza de 28.000 euros justo después de haber recusado al presidente del tribunal. Seguramente será una casualidad, aunque además de tratarse de una cantidad así el plazo para aportar ese dinero era muy corto. Le digo la verdad: pensé que esa fianza era la excusa perfecta para no pasarme unos cuantos meses acudiendo día tras día a las sesiones de un juicio como ese, pero, para mi sorpresa, la respuesta ofrecida desde los movimientos que poco a poco se han ido vertebrando en la sociedad tinerfeña con una mentalidad crítica logró superar ese obstáculo gracias a un crowdfunding. Si no es por el pueblo de Santa Cruz, que además nos demostró así que era importante que estuviéramos en el juicio, habríamos tirado la toalla en ese momento”.

-¿Ya han recuperado el dinero?

PV: “Estamos en ello, a la espera de que el tribunal responda a nuestra solicitud. En cuanto lo haga, devolveremos el dinero a todos aquellos que ayudaron a reunir la fianza”.

AE: “Respecto a cómo se consiguió el dinero de la fianza, es verdad que fue increíble por la rapidez y lo extendido de esta muestra de solidaridad e implicación por parte de tanta gente comprometida. Nos demostró que no estábamos solos ni mucho menos, sino que en realidad somos muchos que pensamos de forma parecida a la hora de implicarse en estos asuntos”.

-¿Esperaban una sentencia como la que se dictó, con penas altas para personajes de tanta relevancia en la Isla?

AE: “Básicamente, la sentencia asume el relato de los hechos propuesto desde la acusación popular y la Fiscalía, y lógicamente en ese sentido es absurdo que hablemos de sorpresa, pero sí que nos llamó la atención algún aspecto como, por ejemplo, la absolución de José Luis Roca. Pero, de resto, entendemos que el tribunal estuvo a la altura de las circunstancias”.

-¿No les sorprendió que el tribunal optase por la indemnización propuesta desde el Ayuntamiento, muy superior a la de la Fiscalía?

PV: “Lo cierto es que, al negarnos el tribunal la posibilidad de participar en el aspecto civil del proceso, pues nos resulta más ajeno. Pero querría aprovechar para destacar el magnífico trabajo llevado a cabo por los abogados Miguel Losada y Aleix Moreno defendiendo los intereses del Ayuntamiento de Santa Cruz en este caso. Parece mentira que, la semana pasada y a pesar de su evidente éxito, el Ayuntamiento prescindiera de sus servicios. Es como si echaran a un entrenador que acaba de ganar la Liga. Es de una irresponsabilidad absoluta, porque además el proceso no ha terminado y deberían ser esas personas quienes continúen durante la fase de la ejecución. Para colmo, tuvimos que ser nosotros quienes les dieran la noticia, porque ni siquiera les han telefoneado para felicitarles a pesar de que han ganado un pleito de casi cien millones de euros para el Ayuntamiento”.

-¿No les llama la atención que sea el mismo Ayuntamiento que no ha dudado en condenar el caso tras conocer la sentencia?

AE: “No, porque una cosa son las palabras y otra bien distinta son los hechos”.

PV: “Estoy de acuerdo, aquí hay mucho postureo”.

-Pero las formas son importantes en democracia…

PV: “Cierto. Pero el Ayuntamiento tenía que haber pedido sus medidas cautelares propias y no limitarse a adherirse a las propuestas por la Fiscalía, como también, insisto, en mantener ese equipo ganador y no relevarlo a mitad de partido, cuando aún queda el Tribunal Supremo que, ojo, no se trata de ningún partido de vuelta: ya hay una sentencia condenatoria”.