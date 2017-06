Noventa minutos para regresar a Primera

El último asalto. El último esfuerzo. Hoy se juega el partido más importante de la historia reciente del CD Tenerife, la vuelta de la eliminatoria final del ascenso a Primera División. Los blanquiazules jugarán en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz con la ventaja que les concede el gol que Jorge Sáenz anotó el pasado miércoles en el Heliodoro Rodríguez López, pero será insuficiente para afrontar el duelo de vuelta con tranquilidad. Arropados por mil gargantas incondicionales, los jugadores de José Luis Martí tienen esta noche una cita con la historia y la posibilidad de protagonizar el quinto ascenso a la élite en la historia de la entidad deportiva tinerfeña.

Atrás quedan 42 largas jornadas de la liga regular, un play-off trepidante, y cargado de sufrimiento, frente al Cádiz, además del partido de ida, en el que los blanquiazules fueron muy superiores a un Getafe que propondrá un partido a cara de perro. No les queda otra a los de José Bordalás, puesto que con el 1-0 del Heliodoro, se quedan un año más en Segunda División. Sin duda que este marcador favorece al conjunto insular, pero la renta es corta.

Que se lo digan al cuadro gaditano, que en la ida ante el Tenerife obtuvo el mismo resultado y en la vuelta no lograron marcar, por lo que ya están de vacaciones. Por este motivo, se antoja fundamental que los chicharreros logren, como mínimo, un gol en el estadio azulón, para así garantizarse el valor doble de los goles. Además, conviene no olvidar que en caso de marcador empatado, no habrá tanda de penaltis y a la conclusión de la prórroga, ascenderían los locales. Así se premia al equipo que concluyó la liga regular en mejor posición, el Getafe en este caso. Eso sí, todo lo que sean empate con goles, favorece al equipo canario. Si el Tenerife marca un tanto, obligaría al equipo de Bordalás a marcar tres. A estas alturas, la palabra cansancio no figura en el diccionario del Tenerife. Así lo demostraron sus jugadores el miércoles ante un Heliodoro rendido a sus pies. Los futbolistas redoblaron sus esfuerzos para superar ampliamente a la escuadra rival. Martí podría repetir nuevamente el once inicial, puesto que no tiene jugadores lesionados. Además el entrenador balear tiene la posibilidad de reservar a piezas importantes en el banquillo, jugadores como Aarón, Tyronne o Alberto que son capaces de aguantar un marcador favorable o arriesgar en caso de que haya que atacar sin compasión la portería defendida por Guaita.

Como no podía ser de otra manera, el técnico mallorquín convocó a la totalidad de su plantilla. Se quedarán fuera los lesionados Iñaki y Rachid, mientras que los 18 citados se conocerán horas antes del partido.

Por su parte Bordalás recupera a Pacheco, que se perdió el partido de ida por sanción. Esta es una buena noticia para el equipo local, debido a la extraordinaria visión de juego y buen golpeo a balón parado del atacante. Sin embargo, hay un par de jugadores que arrastran molestias tras el enfrentamiento disputado en el Heliodoro. De esta manera, los lesionados David Fuster, Juan Cala y Sergio Mora no llegan al choque, tres bajas sensibles para el cuadro local.

Torres calienta la previa

Se ha encargado el polémico y mediático presidente del Getafe, Ángel Torres, de calentar la previa del partido. A comienzos de semana se conoció el elevado precio de las localidades destinadas a los seguidores del Tenerife. 40 euros han tenido que pagar por cada butaca del coliseo getafense los seguidores tinerfeños, un precio que al dirigente no le parece caro. “Llegué a un acuerdo con el presidente del Tenerife de cambiarnos 150 y no tenía intención de vender ninguna, pero dada la amistad que nos une y por respeto a él, me pidió que le diera mil y pico y se las di. Cuarenta euros por una final no es caro”, dijo. Pero no lo dejó ahí. Añadió que las “tenía que haber puesto más caras”, para que así no haya tantos aficionados del conjunto isleño.