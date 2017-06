Objetivo: el título universitario

Cinco universitarios tinerfeños jugarán los próximos días 16 y 17 de junio en el Polideportivo Polideportivo Magariños de Madrid por lograr el título de League of Legends de la OGSeries University, la liga Interuniversitaria de eSports de España en la que han participado más de 30 centros nacionales.

El viernes se enfrentarán en semifinales los StringRays de la Politécnica de Valencia contra los Thunders de Vigo, mientras que los Braves de Málaga se medirán a los Bobcats de La Laguna. Los ganadores se verán las caras el sábado y lucharán no solo por ser el mejor equipo universitario de España, sino por conseguir premios en metálico (1.000 euros por jugador) y más de 13.000 euros en becas y bonificaciones para continuar sus estudios universitarios.

Bajo la denominación de los Bobcats ULL (Linces) de la Universidad La Laguna, Joaquín Martínez Wert0 (20 años), estudiante de Psicología; Ignacio Muñoz Elm019 (20 años), cursa Tecnologías Marinas; José Carlos Noda Flujo, de 20 años, estudia segundo de Enfermería; Enrique Hernández Hyssen (18 años) cursa Ingeniería Informática y Edgar Hernández St1L3 (19 años), que estudia Tecnologías Marinas, son muy conocidos en la familia de los eSport de Canarias al ser los componentes del Mayek Club, el equipo más laureado del Archipiélago.

Tras ganar todo lo posible a nivel insular y regional, tanto en torneos online como presenciales, esta temporada se propusieron probar en las OGSeries Universitarias, donde fueron encuadrados en la Conferencia Centro, la más fuerte ya que englobaba a las Universidades madrileñas. En la fase regular mostraron su experiencia y rodaje en la Grieta del invocador. Tras una fase regular online disputaron las finales presenciales de la Conferencia, venciendo en semifinales a los Skulls de la Universidad Complutense (campeones en 2016), y en la final a los Knights de la Universidad Juan Carlos, en ambos enfrentamientos por 2-0 y desplegando un gran juego.

El quinteto del Mayek Club llega a Magariños muy motivado, por la moral por las nubes y sabedor de que todos los equipos oponentes tienen condiciones para ser campeón. Tras concluir recientemente los exámenes, llevan varios días preparandose intensamente durante más de cinco horas de entrenamiento.

Sin duda, no es una sorpresa los buenos resultados que han logrado estos cinco jugadores. Así lo confirma el director deportivo de Magek Club, David Lázaro. “Para nosotros no es una sorpresa que estemos en la final. Somos un equipo que ha estado disputando y ganando a nivel local y regional todos los torneos posibles, tanto los torneos presenciales como online, la liga insular de TGX y la liga Canaria. Así que aunque sabíamos que la conferencia centro era muy dura porque había Universidades potentes, confiábamos en nuestras posibilidades”.

El conjunto tinerfeño se enfrentará en semifinales con la Universidad de Málaga, y si llegara a la final se medirá al ganador del enfrentamiento entre las Universidades de Valencia y Vigo. Cuestionado el palmero por las posibilidades de su equipo aseguró que “hay que considerar cada eliminatoria como si fuera una final. Yo no no miraría de dónde sacan las estrellas cada uno de los equipos, pues hay equipos con jugadores en la liga LVP (La Liga de Videojuegos Profesional) otros con buen nivel y otros más inexpertos, sino el equipo en su conjunto, lo compacto que sean y la motivación y la preparación con la que llegan a este campeonato. Yo apostaría por mis jugadores, Llevan varios días trabajando a tope, entrenando de 15.00 a 22.00 horas, teniendo en mente una competición que será muy dura. Hay que ganar a quien les toque con todas las de la ley, sin confianzas, aunque en las series finales de la Conferencia centro se vencieron por sendos 2-0 con solvencia y recibiendo halagos de los rivales”.

Lázaro nos desgrana las características de cada uno de sus jugadores. “Destacan por su profesionalidad, compromiso y fortaleza en el juego. Wert0 (juega en la posición de Mid) es el cerebro del equipo y hace las labores de capitán. Junto a Flujo (el Top del equipo) y Elm019 (que juega de Jungle) forman la columna vertebral del Mayek Club, y sus triangulaciones son letales. Por su parte, llevan el rol de ataque del equipo Hyssen (el AD Carry, o jugador más dañino) mientras que ST1L3 (el Supp) se encarga de apoyarlo y protegerlo. Forman el duo Bot y trabajan en equipo”.

Esta competición será una buena oportunidad para que los cinco puedan demostrar sus cualidades ante ojeadores de equipos de superior categoría. Sin embargo, dar el salto al profesionalismo en los eSports significa mucho sacrificio y un nivel de exigencia que puede no compensar. “Hay que considerar que estamos en Canarias y son cinco estudiantes de la ULL. Es decir, hay que ver el nivel de compromiso que implicaría que el Magek Club participara en competiciones nacionales. Sería difícil compaginar la jornada de estudios con los entrenamientos constantes. No puedo exigir ese nivel de implicación porque estamos en el contexto que estamos, ellos son responsables con sus proyectos de futuro y todos estudian carreras muy duras. Hay que entender que ellos están ahora trabajando a destajo entrenando estos días para llegar al torneo en las mejores condiciones. La organización se han puesto de acuerdo con los capitanes par fijar las fechas de las finales fuera de la época exámenes. Para todos mis jugadores los estudios son muy importantes, y en el caso de Magek Club respaldaremos lo máximo posible a los jugadores canarios y llegaremos al nivel que los jugadores canarios estén dispuestos a llegar y si se puede dar el salto a la Península, se debatirá y si es posible se buscarán patrocinadores para hacerlo. Claro que todos tienen nivel para estar en un equipo de superior categoría, pero ellos también sopesan que dedicarse profesionalmente al eSport significaría un sacrificio durante varios años que, posiblemente ahora, no estén dispuestos a plantearse”.

League of Legends (LoL)

El League of Legends enfrenta a dos equipos compuestos por cinco campeones (personaje del juego que tiene habilidades, características y clases definidas). Los jugadores pueden elegir entre cientos de combinaciones de campeones y avatares en las bases de un juego que nos traslada hasta la Grieta del invocador (el campo de batalla), un mapa que siempre será el mismo, pero donde las partidas nunca serán iguales. Allí, hay dos bases opuestas, una para cada equipo, conectadas por tres caminos custodiados por torres que no dudarán en disparar al jugador. En dichas bases, habrá un Nexo que el equipo rival deberá conquistar pero que está protegido por inhibidores y otras dos torretas para complicar el camino. Desde las bases se generan súbditos que avanzarán por su línea y atacarán automáticamente a cualquier enemigo que se encuentren.

Para acabar con ellos el jugador tendrá que darle el último golpe si quiere obtener más oro y experiencia que el oponente. Lo más importante será conseguir ventaja obteniendo más oro o experiencia que el equipo oponente.

Además entre los caminos, está la jungla con campamentos de enemigos que darán oro y mejoras por tiempo limitado. Allí estará el dragón, que otorgará una mejora permanente y acumulable que podrá ser decisiva. Y el Barón Nashor, la criatura más poderosa del mapa. Si el jugador del equipo es capaz de acabar con él obtendrá más daño o poder de habilidad, y estará en disposición de poder decantar la partida a su favor.

Por tanto, es un juego que tiene un ritmo rápido que fusiona velocidad y estrategia en tiempo real. Muchos equipos se han profesionalizado llegando a estar patrocinados por grandes marcas, empresas y equipos deportivos.