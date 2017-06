“Yo soy un obrero de la comunicación, con dos grandes pasiones: el periodismo y la política”.

Salvador García Llanos (Puerto de la Cruz, 1953) preside la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife (APT) desde 2015. Ha sido muchas cosas: alcalde socialista del Puerto de la Cruz (dos veces, una de ellas sólo 27 días, en 1995; la otra cuatro años, de 1999 a 2003); 100 días delegado del Gobierno en la comunidad autónoma de Canarias, tras cesar Pepe Segura; fue el más cercano colaborador de Jerónimo Saavedra y también persona de confianza del inolvidable Paco Afonso, el gobernador civil fallecido en 1984, en el incendio de La Gomera. Y ahora dirige el Gabinete de la Presidencia del Parlamento, con Carolina Darias San Sebastián al frente de la Cámara. Curiosamente, Carolina -por la que yo siento no disimulada debilidad debido a su honradez, a su buen talante y a su simpatía- sustituyó a Salvador García Llanos en la Delegación del Gobierno. Juntos entramos en este periódico, en mayo de 1976, formando, con Paco Pérez, la mejor sección deportiva de la prensa regional. Todavía pertenece al DIARIO, aunque en excedencia, y ya no se incorporará a la redacción: se jubila dentro de dos años, al término de esta legislatura. Salvador tiene amores consolidados, entre ellos su pueblo y su familia. Hay quien dice que cuando se reúnen dos del Puerto, y nosotros lo somos, se produce cierta incapacidad para hablar de otra cosa. Pero yo creo que lo hemos conseguido. Su hija María Jesús, que ya le hizo abuelo una vez, ha reincidido: espera gemelos. Salvador está casado y el matrimonio tiene dos hijos. Viaja en guagua y en tranvía.

-¿Se ha convertido usted, o se va a convertir tras la llegada de sus nietos gemelos, en un abuelo Cebolleta, en un abuelo chocho?

“No, no, qué va. Creo que soy un abuelo normal, sin excesos”.

– ¿A cuántos periodistas preside?

“A 116, exactamente”.

– ¿Le dan mucha lata?

“No, jamás he visto una profesión menos corporativa y que asista tan pocas veces a los actos que se organizan para intentar celebrar nuestras cosas”.

-¿Es usted pesimista con la prensa de papel?

“Sí y no. En un principio piensa uno que está en sus estertores, pero, desde luego, se han inventado fórmulas para salvarla”.

-Dígame una.

“Desde hace algunos años han hecho su aparición los abultados y atractivos diarios de fin de semana, cambiando el actual modelo de negocio. Menos noticias políticas, más reportajes, mucho color, fotos atractivas. Hay alguna esperanza, pues, de que la prensa de papel se salve. Lo digo por lo que se empieza a imponer en Estados Unidos y en el Reino Unido”.

-Y en Argentina, por ejemplo, se hace un excelente periodismo de fin de semana.

“Pues también”.

-¿Se logra transmitir al lector una buena información política en España?

“Ha sido sustituida por la crónica de la corrupción, se ha judicializado todo. En la última encuesta del CIS, la preocupación por la corrupción se ha disparado el 12%. Los lectores, oyentes y televidentes están hartos y la sensación de que vivimos en un país de corruptos que tiene la gente me parece de una gravedad extraordinaria”.

-Estos del PP, además, se han cargado la clase media.

“Bueno, lo han intentado, tupiéndola a los impuestos que no pagan los más pudientes; pero no han podido porque es verdad que la economía se está recuperando y ya se ve más alegría en el gasto. Además, batimos una especie de orgía de récords en el sector servicios y, sobre todo, en el turismo. Aunque la creación de empleo no va al ritmo de esos récords a los que he aludido”.

-¿Se encuentra usted cómodo en el Parlamento?

“Se trabaja muy a gusto, sin demasiadas tensiones, y coincido con usted en su opinión sobre Carolina Darias”.

-¿Y aprovechará que usted está ahí para lograr lo que yo no pude, cuando era presidente de la APT, el Colegio Oficial de Periodistas?

“Habrá un borrador de proyecto de ley, que será enviado al Parlamento desde el Gobierno y yo espero que próximamente resolvamos el problema. A ver si es posible que la APT siga existiendo, paralela al Colegio de Periodistas”.

-¿Existe todavía el segundo turno, o sea el ingreso de no titulados en la Asociación de la Prensa?

“Sí, con matices”.

– ¿Y cuáles son?

“La verdad es que cada vez es más la presión de los licenciados para anular dicha vía, que usted y otros presidentes provinciales abrieron para reparar situaciones injustas. Pero ahora hay que acreditar la dedicación plena y que el 100% de los ingresos de los aspirantes procede del ejercicio del periodismo y que esta profesión representa, por tanto, su medio de vida. Una comisión lo evalúa, analiza la trayectoria de los aspirantes y resuelve, en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que es quien custodia el Registro Oficial de Periodistas”.

-¿No tenemos demasiados diarios digitales?

“Quizá, sí, pero también se han convertido en una alternativa para quienes no encuentran empleo en los medios tradicionales. Lo que pasa es que el exceso ha provocado una bajada de su calidad”.

-Y está también la crisis de la publicidad.

“La famosa tarta, que se llamaba antes. Cada vez toca menos a cada uno de los medios; en todo caso, es un reto para los comerciales el captarla”.

-¿Se hace buen periodismo en Canarias?

“Hasta hace unos años se hacía mejor prensa escrita en Las Palmas y mejor radio en Tenerife. Esto ha cambiado. Yo creo que los productos son dignos, pero algunos medios están demasiado cerca del poder. Hay firmas de calidad en la prensa y exceso de políticos que escriben artículos los fines de semana, que nadie lee, por cierto”.

-Imagínese que Felipe González escribiera todos los domingos en El País.

“Pues, claro, sería espantoso. Un artículo de González puede tener un efecto demoledor, pero si escribe todas las semanas se chotea totalmente”.

-¿Cree que el PP entrará a gobernar en Canarias?

“Sí. Coalición Canaria será difícil que pueda resistir gobernando en minoría. Cuanto más tarde el PP en dar el paso, será también más perjudicial para este partido. El tiempo se agota; sólo quedan dos presupuestos”.

-¿Cómo ve al PSOE, su partido, en Canarias?

“Causé baja en el partido al asumir la presidencia de la Asociación. No voy a opinar demasiado sobre esto, si me lo permite. Hay que propiciar estrategias y decisiones políticas de calado. No se puede ir a remolque de los demás. Hace tiempo que no se aprecian ideas de gobierno y eso no puede ser”.

-¿Pedro Sánchez?

“Hombre, recibió una inyección de militancia”.

-¿Sólo me va a decir eso?

“Tiene que soldar las heridas e integrar. Si no lo consigue, el PSOE seguirá palideciendo. Deberá hacer un esfuerzo para consolidarse como alternativa; ahora no lo es”.

-¿En qué se ha convertido la política, Salvador?

“En postureo, en fotos, en redes sociales. El acierto de Pedro Sánchez fue saber administrar el voto de castigo, pero a veces quien gana dentro pierde fuera. Que no lo olvide. Si el militante es cabal y consciente, estamos ante una oportunidad histórica de huir de alianzas inapropiadas, de recuperar nuestra personalidad, de ganar el centro. Si busca alianzas raras para estar ahí, se acabó”.

-¿Ve a un PSOE radicalizado, como Podemos?

“No lo veo y es preciso evitarlo. El país y la política requieren de sosiego y de firmeza para evitar más daños a la democracia y populismos aventureros. El Partido Socialista ni es radical, ni es asambleario y tiene, repito, que ganar el centro”.

-Usted mantiene un blog, que últimamente se ha especializado en analizar la política venezolana.

“El blog lo actualizo diariamente, pero no diría que especializado. Es verdad que sigo la crisis de aquel país, una o dos horas de conexión. Se ve en directo el reflejo de la lucha de un pueblo, disconforme con un régimen totalitario. Yo viví allí, como sabe. Mis padres emigraron a este país, al que quiero muchísimo. Mi hermano Pepe, que es venezolano e ingeniero electrónico, ha tenido que emigrar de Venezuela a Costa Rica, en busca de una nueva vida. Aquello está muy mal. Y es una pena. Al país lo han tirado al suelo”.

-¿Sirve para algo la intervención de Zapatero ante Maduro?

“Puede que sí; esa intermediación, todavía con poco éxito, la lleva a cabo con sentido de hombre de Estado. Al menos le han permitido ver a Leopoldo López y comprobar su estado de salud; y mediar en lo que pueda”.

-Hay héroes en ese país, héroes de la libertad, de la constancia, de la fe en el futuro.

“Hombre, no tiene usted más que ver la actuación impresionante de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Es todo un ejemplo”.

-¿Cómo se definiría usted, en su trabajo de todos los días?

“Yo soy un obrero de la comunicación, con dos grandes pasiones: el periodismo y la política”.

-¿Nos hacemos las fotos en el monumento a Paco Afonso?

“Sería un honor. Y, además, nunca me he hecho una fotografía junto a su busto”.

-Usted fue su mano derecha, o su mano izquierda, como quiera.

“El mes de septiembre de 1984 fue terrible, con las muertes de aquellos jóvenes en La Gomera, y la de Paco, que era gobernador civil, la de Lito, su secretario, y la de Brito, su chófer. Por cierto que de ese accidente se libró nuestro compañero Arturo Trujillo, que estaba ya saliendo con ellos del Gobierno Civil para embarcar rumbo a La Gomera, y Paco le pidió que se quedara en Tenerife para coordinar las operaciones de extinción de aquel pavoroso incendio, con los refuerzos que había que enviar desde aquí”.

-Paco deja una buena herencia. Aarón Afonso, su hijo, es igualito a él. Y ha sido ya consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

“Se parece mucho a su padre: mesurado, ecuánime, recto, un chico agradable y brillante”.

-¿Comprenden los españoles el papel de los medios de comunicación?

“Yo creo que no. Y, casualmente, en la asamblea de la FAPE celebrada en Mérida aprobamos instar a los grupos políticos a que en las próximas regulaciones educativas se incluya una asignatura, en todo el Estado, que ayude a los niños a analizar y valorar el papel de los medios de comunicación como servicio a la sociedad. No puede ser una noticia nacional que Manolo haya perdido su bombo, o que el dichoso bombo de Manolo haya aparecido. Ya está bien”.

Fran Pallero se había ido al Mencey, como siempre, pero la entrevista la mantuvimos esta vez en la plaza del Charco, el centro/centro del Puerto de la Cruz. Fran llegó como un rayo verde y captó con su cámara las instantáneas. Salvador tenía que ir a la presentación de un libro al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, por el que pasamos todos los portuenses inquietos culturalmente. Yo le tenía mucho afecto a su padre, Antonio García, un hombre cordial, amigo de todo el mundo, que emigró a Venezuela en una época dura. Es difícil ser enemigo de Salvador, un hombre que jamás le ha hecho daño a nadie. Un amigo.