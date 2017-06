Observatorio de huevos estrellados

Sumergida en interminables horas de observación para su tesis doctoral sobre la galaxia enana de Sculptor, a Margherita Bettinelli algo le llamó la atención. Notó una forma inusual y, analizando los datos tomados por una cámara de energía oscura, percibió un puntito rodeado por un anillo de luz casi perfectamente simétrico que los astrofísicos conocen como anillo de Einstein. Bettinelli advirtió a sus directores de tesis, y así fue como el equipo de Poblaciones Estelares del Instituto de Astrofísica de Canarias se puso manos a la obra con el análisis de las propiedades físicas del fenómeno que derivó en el anillo de Einstein Canarias, uno de los de mayor simetría de los descubiertos hasta ahora.

El IAC es un consorcio participado por instituciones de veinte países que, arropado por la agencia espacial europea, no ha dejado de crecer como referencia planetaria. Al IAC lo reconocen, apoyan y consideran todos los gobiernos del mundo; todos menos uno que es, vaya por dios, el de Garafía. A quienes gobiernan el municipio les resulta incómodo convivir con tanto conocimiento. A los que están al frente del Ayuntamiento tantos científicos molestando con sus investigaciones o descubrimientos los pone de mal humor, tanto que, protagonizando un episodio vergonzante, en boca del concejal de Urbanismo han propuesto que la entidad científica no participe en el centro de visitantes del Observatorio. No cae en la cuenta de que sin la implicación del IAC los que no van a participar del centro son los visitantes, que dejarán de interesarse aunque alcalde y concejal opten por animar la instalación programando actuaciones folclóricas o sirviendo tapas de huevos estrellados. Si Margherita Bettinelli observara durante horas al concejal percibiría un puntito rodeado por un anillo, pero ni el más mínimo rastro de luz.